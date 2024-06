Φωτιά Ρωσία: Επτά νεκροί σε φλεγόμενο κτίριο

Επτά είναι νεκροί από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Δευτέρα (24/6) στους πάνω ορόφους ενός φλεγόμενου κτηρίου έξω από τη Μόσχα. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δύο άνδρες που έπεσαν στο κενό από τους υψηλότερους ορόφους του οκταώροφου κτηρίου, όπου παλαιότερα στεγαζόταν ένα ερευνητικό ινστιτούτο, λίγο έξω από τη Μόσχα, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχει επαφή με έξι ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κτίριο.

🇷🇺🚨‼️ TRAGIC: An office building is on fire around Moscow, people jump out of the windows.

Contrary to propaganda, that building is not connected to defense industry:

“The burning building has nothing to do with our organization and the defense industry in general. At the end… pic.twitter.com/PaZZxRc8M7

— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 24, 2024