Έλον Μασκ παιδιά: Έτσι καταπολεμάει την υπογεννητικότητα o 53χρονος Κροίσος

O Έλον Μασκ υποδέχθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας το 12ο παιδί του, το τρίτο του με τη Σιβόν Ζίλις της Neuralink Corp, νωρίτερα φέτος. «Όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μας γνωρίζουν. Η αποτυχία έκδοσης ενός δελτίου τύπου, που θα ήταν περίεργο, δεν σημαίνει ότι είναι “μυστικό””, σχολίασε ο ίδιος ο Μασκ τις φήμες για τον ερχομό του νεότερου παιδιού του» Ο 53χρονος ιδρυτής της Tesla πρόσθεσε αθόρυβα ένα νέο μέλος στην οικογένειά του νωρίτερα φέτος με τη διευθύντρια ειδικών έργων της Neuralink Corp, Shivon Zilis.

Ο Μασκ επιβεβαίωσε την είδηση ​​στο Page Six. «Όσο για τη μυστική πατρότητα, αυτό είναι επίσης ψευδές», είπε σε μια δήλωση. «Όλοι οι φίλοι και η οικογένειά μας το γνωρίζουν». Το φύλο και το όνομα του μικρότερου παιδιού του Μασκ είναι προς το παρόν άγνωστα. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του προσπαθούν να κρατήσουν ιδιωτική τη ζωή των παιδιών τους. Τον Σεπτέμβριο του 2023, η Grimes, η οποία είναι μητέρα τριών από τα παιδιά του, μοιράστηκε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), ζητώντας ιδιωτικότητα για τα τρία παιδιά που απέκτησε με τον Μασκ.

Σχολίασε επίσης μια σειρά από πρόσφατους τίτλους αναφορικά με τη σχέση της με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla και την αποκάλυψη ότι υποδέχτηκαν ήσυχα ένα τρίτο μωρό, τον γιο τους Techno, αμέσως μετά την απόκτηση ενός ακόμη παιδιού με τα παιδιά με τη Ζίλις. «Γεια, θα προτιμούσα να μην δώσω άλλη σημασία σε αυτόν τον τρέχοντα κύκλο δημοσιευμάτων, αλλά θέλω να αποκλιμακώσω την αφηγηματική ατμόσφαιρα», ξεκίνησε η καλλιτέχνης. Απευθυνόμενος στα σχόλιά της προς τη Ζίλις, η Grimes συνέχισε: «Μίλησα με τη Σιβόν επιτέλους εκτενώς, κάτι που είχε καθυστερήσει πολύ». Τονίζοντας στους θαυμαστές της ότι οι συνθήκες μεταξύ τους δεν είναι ευθύνη της Ζίλις, τους ζήτησε να μην θυμώνουν μαζί της! «Σεβόμαστε η μία την άλλη πολύ και είμαστε ενθουσιασμένες που γίναμε φίλες και βλέπουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν μαζί».

Ο Μασκ καλωσόρισε το πρωτότοκο παιδί του, έναν γιο με το όνομα Nevada Alexander, με την πρώτη του σύζυγο, Justine Wilson, το 2002.

Το μωρό πέθανε σε ηλικία 10 εβδομάδων από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS). Στη συνέχεια, η Wilson απέκτησε τα δίδυμα Vivian Jenna και Griffin μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης το 2004, και τα τρίδυμα Kai, Saxon και Damian ακολούθησαν το 2006. Το πρώτο παιδί του Mασκ και της Grimes, X Æ A-Xii, γεννήθηκε τον Μάιο του 2020.

Elon Musk and Grimes had a third child named Techno Mechanicus, a new biography of Elon Musk reveals. pic.twitter.com/blvpQCoYvV

— Pop Base (@PopBase) September 9, 2023