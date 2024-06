Σκόπια κυβέρνηση: Ο Μίτσκοσκι αποκάλεσε «Μακεδονία» τη χώρα του

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι, αρχηγός του δεξιού κόμματος VMRO-DPMNE που θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης στα Σκόπια, αποκάλεσε σήμερα τη χώρα του «Μακεδονία» σε συζήτηση που πραγματοποιείται στη Βουλή. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤ, Νίκο Φραγκόπουλο, οι προκλητικές τοποθετήσεις του εν αναμονή πρωθυπουργού έγιναν λίγο αφότου ξεκίνησε το μεσημέρι στο κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας η διήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων, ο Μίτσκοσκι αποκάλεσε τρεις φορές τη χώρα «Μακεδονία», χωρίς να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας. O Μίτσκοσκι περιέγραψε τη χώρα με τα πιο «μελανά» χρώματα, κατηγορώντας την απερχόμενη κυβέρνηση ως υπεύθυνη γι΄ αυτό και σημείωσε ότι η νέα κυβέρνηση θα δώσει έμφαση στην ανόρθωση της οικονομίας της χώρας και στην ανάπτυξη.

North Macedonia’s president assigns Hristijan Mickoski to form government

Hristijan Mickoski says new government will focus on reforms#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/Mz80LAH18p

