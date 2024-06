Bronzer πώς χρησιμοποιείται: Το must καλλυντικό του καλοκαιριού

Αν θέλεις και συ να μπορείς να δημιουργείς professional looking makeup μόνη σου, ήρθε η στιγμή να μάθεις περισσότερα πράγματα για το bronzer. Τα bronzers χρησιμοποιούνται για να δώσουν στο δέρμα σου μια αίσθηση φυσικού καλοκαιρινού μαυρίσματος, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνα τους ή και σε συνδυασμό με το contouring. Το bronzer είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που σου χαρίζει πρόσωπο με όψη φυσικού μαυρίσματος, όπως ακριβώς θα συνέβαινε αν μαύριζες φυσικά από τον ήλιο το καλοκαίρι. Βέβαια, για να το πετύχεις αυτό, χρειάζεται να το τοποθετήσεις στα σωστά σημεία και σε τόση ποσότητα, ώστε το αποτέλεσμα να μη φαίνεται υπερβολικό επάνω σου. Αρχικά είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι χρειάζεται να επιλέξεις τη σωστή απόχρωση για το δέρμα σου. Συνήθως είναι έως δύο τόνους πιο σκούρο από το φυσικό μας χρώμα στο δέρμα.

Πώς να χρησιμοποιήσεις το bronzer σου σωστά

Τα bronzers μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την ενυδατική σου κρέμα ή πάνω από το make up, στα σημεία που θέλεις να δώσεις μια φυσική ηλιοκαμένη όψη. Εφάρμοσε το προϊόν στα σημεία που σε μαυρίζει φυσικά ο ήλιος, όπως τα μάγουλα, το πηγούνι, το μέτωπο και το ντεκολτέ σου. Χρησιμοποίησε το κατάλληλο πινέλο εφαρμογής για να απλώσεις το bronzer σου σωστά. Η πρότασή μας για σένα είναι το ειδικό πινέλο για bronzer και άλλα compact ή loose powder products. Ένα συχνό λάθος που χρειάζεται να αποφύγεις κατά την εφαρμογή, είναι η χρήση μεγάλης ποσότητας προϊόντος. Τίναξε ελαφρά το πινέλο πριν ξεκινήσεις να τοποθετείς το προϊόν σου στο πρόσωπο, ώστε να μην έχεις χρησιμοποιήσει πολύ υλικό από την αρχή. Δημιούργησε σταδιακά το look σου, ώστε να βγει όσο ηλιοκαμένο θέλεις εσύ. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα πραγματικά chic και glamorous look, που συνδυάζει την ακτινοβολούσα λάμψη και την καλοκαιρινή φυσική ομορφιά στο πρόσωπό σου.

Πώς χρησιμοποιούμε το bronzer όταν έχουμε κάνει contouring

Το contouring είναι μια αρκετά διαδεδομένη τεχνική μακιγιάζ, που δημιουργεί έντονες φωτοσκιάσεις στο πρόσωπο. Η τεχνική αυτή μπορεί να συνδυαστεί με το bronzer σου, δίνοντάς σου ένα πολύ λαμπερό και δυνατό look. Αν θέλεις να τονίσεις το φωτοσκιασμένο με contouring μακιγιάζ σου με λίγο bronzer, εφάρμοσέ το στα μάγουλα, ακριβώς πάνω από τα κοψίματα και κάτω από το highlighter σου. Χρησιμοποίησέ το όπως και πριν στο λαιμό και το ντεκολτέ σου, ώστε να δώσεις μια φυσική συνέχεια του look, ξεκινώντας από το πρόσωπο και σβήνοντας προς τα κάτω.