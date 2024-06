Ολοκαύτωμα επιζήσαντες: Εξώφυλλο στη Vogue η Μάργκοτ Φρίντλεντερ

Eξώφυλλο στη γερμανική Vogue έγινε επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, 102 ετών, της οποίας η οικογένεια δολοφονήθηκε στο Άουσβιτς. Η Μάργκοτ Φρίντλεντερ, κατά κόσμον Bendheim, γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1921. Σύμφωνα με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στον ιστότοπο του Εβραϊκού Μουσείου του Βερολίνου, η Φρίντλεντερ πέρασε τις αρχές του πολέμου με τη μητέρα της και τον μικρότερο αδελφό της Ralph, μετά τον χωρισμό των γονιών της. Είχαν σχέδια να φύγουν από τη χώρα, αλλά το 1943 ο αδελφός της συνελήφθη από την Γκεστάπο. Η μητέρα τους αντιμετώπισε την Γκεστάπο, με αποτέλεσμα να απελαθεί στο Άουσβιτς μαζί με τον γιο της, όπου δολοφονήθηκαν και οι δύο.

Herzlichen Glückwunsch, liebe #MargotFriedländer! Ich bin so dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich denke in diesen Zeiten so oft an deine Worte, an deinen Mut, an deine Kraft, die Kraft zu vergeben, deine Kraft zu lieben, deine Kraft, das Gute zu glauben. Danke! pic.twitter.com/bklvkBJoJJ

— Sawsan Chebli 💯 (@SawsanChebli) November 5, 2023