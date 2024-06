Κέιτ Μίντλετον νέα: Η υπέροχη φωτογραφία για τα γενέθλια του Γουίλιαμ

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έβγαλε και πόσταρε την πιο μη αναμενόμενη φωτό του με τα παιδιά τους. Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος βιώνει μια πολύ δύσκολη χρονιά, καθώς καλείται να διαχειριστεί τον καρκίνο του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου και της συζύγου του, Κέιτ Μίντλετον, γίνεται σήμερα 42 ετών. Και όπως συνηθίζει η βασιλική οικογένεια, η οικογένειά του θέλησε να του ευχηθεί μέσω των social media, δίνοντας στη δημοσιότητα μια νέα φωτογραφία του πρίγκιπα Γουίλιαμ με την οικογένειά του. Έτσι, λοιπόν, όπως και πριν από μερικές ημέρες, στην Γιορτή του Πατέρα όπου τα τρία του παιδιά, έκαναν την πρώτη τους ανάρτηση εμμέσως, ευχόμενα στον «μπαμπά» τους Χρόνια Πολλά, με ένα στιγμιότυπο που τους δείχνει να αγναντεύουν τη θάλασσα, έτσι και τώρα, η Κέιτ Μίντλετον τους φωτογράφισε πάλι στην παραλία, αλλά σε μία πιο αστεία στιγμή.

Το αστείο πορτρέτο δείχνει τον διάδοχο του θρόνου να πηδά στον αέρα μαζί με τα τρία του παιδιά, πρίγκιπα Τζορτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις. «Χρόνια Πολλά μπαμπά, σε αγαπάμε όλοι τόσο πολύ!» ανέφερε η λεζάντα της εικόνας, την οποία υπογράφει η Κέιτ Μίντλετον.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2024