Παρέλαβε κόμπρα: Τι… παραγγέλνω, τι.. έρχεται

Μία γυναίκα στην Ινδία παρήγγειλε ένα κουτί μαζί με ένα χειριστήριο Xbox, όμως αυτό που παρέλαβε της προκάλεσε τρόμο. Ο λόγος ήταν για μια ζωντανή κόμπρα. Ευτυχώς για εκείνη, όπως αναφέρει ο Independent το δηλητηριώδες φίδι ήταν κολλημένο στην ταινία συσκευασίας της παράδοσης της Amazon India και δεν μπορούσε να της κάνει κακό. Η γυναίκα με το όνομα Τάνβι, η οποία χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο @Tanvxo στο X, έγραψε στις 17 Ιουνίου: «Παρήγγειλα ένα χειριστήριο Xbox από το @amazonIN και έλαβα μαζί του ένα δωρεάν φίδι!». Κατάφερε να καταγράψει ένα βίντεο από το περιστατικό και να το μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας την εκτεταμένη ανησυχία άλλων Ινδών.

Το φίδι, το οποίο αναγνωρίστηκε ως κόμπρα που κατάγεται από την πολιτεία Καρνατάκα, αιχμαλωτίστηκε με ασφάλεια και απελευθερώθηκε, σύμφωνα με δημοσίευμα του NDTV. Η Amazon India απάντησε ζητώντας συγγνώμη και δηλώνοντας ότι διερευνά το περιστατικό, τονίζοντας την ασφάλεια των πελατών ως προτεραιότητα. Στο X, η εταιρεία έγραψε ως απάντηση στην ανάρτηση της γυναίκας από το Μπενγκαλούρου: «Λυπούμαστε που μάθαμε για την αναστάτωση που είχατε με την παραγγελία στην Amazon. Θα θέλαμε να το ελέγξουμε αυτό». Η εταιρεία της ζήτησε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες και υποσχέθηκε ότι «η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα με μια ενημέρωση».

Η γυναίκα, εν τω μεταξύ, έλαβε επιστροφή χρημάτων, αλλά επέκρινε την Amazon για αμέλεια, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στις πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης. «Τι πήραν για να ρισκάρουν τη ζωή τους με ένα εξαιρετικά δηλητηριώδες φίδι; Πρόκειται για παραβίαση της ασφάλειας που προκλήθηκε αποκλειστικά από την αμέλεια της Amazon και την κακή υγιεινή και εποπτεία της μεταφοράς/αποθήκευσης», ισχυρίστηκε η Τάνβι. Πρόσφατα, οι εργαζόμενοι της Amazon σε μια αποθήκη στην Ινδία φέρεται να αναγκάστηκαν να δεσμευτούν ότι δεν θα έκαναν κανένα διάλειμμα, ούτε για νερό ούτε για χρήση τουαλέτας, μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους, ενώ η χώρα αντιμετώπιζε έναν πρωτοφανή καύσωνα. Με θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 50 βαθμούς Κελσίου, οι εργαζόμενοι στην αποθήκη Manesar της Amazon India στη Haryana ανέφεραν ότι πάλευαν με επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, τις οποίες, όπως ισχυρίζονται, αγνοούσε η διοίκηση.

In a shocking incident, a family on Sarjapur Road received a live Spectacled Cobra (venomous snake) with their Amazon order for an Xbox controller.

The venomous snake was fortunately stuck to packaging tape, preventing harm. #ITReel #Sarjapur #AmazonOrder #SnakeInAmazonOrder pic.twitter.com/ZEhRfNaEZH

