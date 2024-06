Εκλογές ΗΠΑ 2024: Δύο μονάδες μπροστά ο Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις

Για πρώτη φορά από τον περασμένο Οκτώβριο ο Τζο Μπάιντεν πήρε κεφάλι σε δημοσκόπηση του Fox News προηγούμενος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες στην πρόθεση ψήφου του προκατόχου του στον Λευκό Οίκο, Ντόναλντ Τραμπ. Οι μισοί εκ των ερωτηθέντων (50%) δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν τον Μπάιντεν στις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ το 48% είπαν ότι θα υποστηρίξουν τον Τραμπ.

Έτσι ο Μπάιντεν, που εκμεταλλεύεται τις δικαστικές περιπέτειες του αντιπάλου του για να τον πλήξει πολιτικά με μια νέα διαφημιστική εκστρατεία, βελτιώνει κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες τα ποσοστά του σε σύγκριση με δημοσκόπηση του ίδιου δικτύου τον περασμένο μήνα, όταν ο Τραμπ είχε προβάδισμα μιας ποσοστιαίας μονάδας. Η πανεθνική δημοσκόπηση με δείγμα περίπου 1.100 ψηφοφόρων και περιθώριο λάθους 3% δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν πιάνει ποσοστό 50% και η πρώτη που προηγείται του Τραμπ σε σφυγμομέτρηση του Fox News από τον Οκτώβριο του 2023.

Fox News poll: Biden leads Trump for the first time this as positive views of the economy inch up – hitting their highest level thus far in the Biden presidency, according to a new Fox News national survey. https://t.co/GMBNbiYnWI

— Jared Halpern (@JaredHalpern) June 19, 2024