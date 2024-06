Παναθηναϊκός: Με Glass floor η νέα σεζόν στο ΟΑΚΑ

Το γυάλινο δάπεδο ή αλλιώς το glass floor έχει αρχίσει να εγκαθίσταται σε όλο και περισσότερες μεγάλες διοργανώσεις, με τον κόσμο του μπάσκετ να μένει απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς από την καινοτόμα και επαναστατική αλλαγή.

Έτσι και ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο των βελτιωτικών έργων στο ΟΑΚΑ, θα εντάξει και την τοποθέτηση glass floor στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έτσι, οι πράσινοι μετατρέπουν το γήπεδό τους σε παλάτι από τη νέα σεζόν, με τις βελτιώσεις να εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο της ολικής αναβάθμισης του έδρας τους.

Από τη διευκόλυνση και την εξέλιξη στον τομέα του μάρκετινγκ μέσω των διαφημίσεων που θα προβάλλονται ψηφιακά αντικαθιστώντας τα αυτοκόλλητα που αποτελούν μόνιμη πηγή τραυματισμών και παραπόνων από τους αθλητές, μέχρι την βελτίωση των συνθηκών αγώνα, αλλά και την καλύτερη δυνατή οπτική εμπειρία από τον θεατή, το γυάλινο δάπεδο καθιερώνει μια νέα εμπειρία στους αγώνες μπάσκετ.

Στις δοκιμές που έχουν γίνει τόσο στο NBA, αλλά και στο Final Four του BCL, η αίσθηση της ντρίμπλας δεν υστερούσε σε καμία περίπτωση σε σχέση με το παρκέ, με τις πρώτες εντυπώσεις να είναι άκρως ενθαρρυντικές για την περαιτέρω εξάπλωση του γυάλινου δαπέδου σε ακόμα περισσότερες διοργανώσεις. Η εμπειρία των αναμετρήσεων εκτοξεύεται και για τον θεατή. Οι δυνατότητες που προσφέρει το γυάλινο δάπεδο είναι μεγάλες, προσδίδοντας φαντασμαγορία στο κοινό που παρακολουθεί το παιχνίδι είτε δια ζώσης, είτε από την τηλεόραση.

Τα φώτα LED, τα έντονα χρώματα, η δυνατότητα εναλλαγής τους και η προβολή υλικού πάνω στον αγωνιστικό χώρο, περνούν το “περιτύλιγμα” του θεάματος σε άλλο επίπεδο.

The NBA unveils a new, LED court for the 2024 All-Star game taking place at Lucas Oil Stadium. Created by German company ASB GlassFloor, the court is literally a glass floor. Comprised of two layers of “laminated safety glass,” the court has been in the works for several years. pic.twitter.com/m4EcguN7Uo

