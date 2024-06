Γερμανία – Ουγγαρία: Στους 16 με πρωταγωνιστή τον Γκιντογκάν

Χθες (19/6) η Γερμανία αντιμετώπισε την Ουγγαρία για τον 1ο όμιλο του Euro 2024, στο MHPArena της Στουτγκάρδης. Η Γερμανία κατάφερε να περάσει νικηφόρα το εμπόδιο της Ουγγαρίας με 2-0 και κάνοντας το 2/2 έχοντας την 1η θέση και πηγαίνοντας στην επόμενη φάση.

Οι Ούγγροι θέλησαν να αιφνιδιάσουν τους Γερμανούς, με τον Σάλαϊ να βρίσκεται απέναντι από τον Νόιερ, αλλά τον Γερμανό τερματοφύλακα να τον προλαβαίνει και να διώχνει τον κίνδυνο στα 15 δευτερόλεπτα. Οι Γερμανοί πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την Ουγγαρία ωστόσο να παραμένει απειλητική, ειδικά στην αντεπίθεση.

Στο 11′ ο Ρούντιγκερ γέμισε προς την περιοχή, ο Χάβερτς εκπληκτικά βρέθηκε μπροστά από τον Όρμπαν, έκανε το σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας της Ουγγαρίας απέκρουσε. Στο 22′ η Γερμανία, εκμεταλλευόμενη την υπεροχή της, κατάφερε να πάρει το προβάδισμα.

Ο Μουσιάλα τροφοδότησε ωραία τον Γκιντογκάν στην περιοχή. Εκεκίνος δεν έκανε καλό κοντρόλ, έχασε την κατοχή, αλλά την ξανακέρδισε αμέσως από τον Όρμπαν στα αριστερά της περιοχής. Γύρισε ξανά στον Μουσιάλα, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0 της ομάδας του Νάγκελσμαν.

Η Ουγγαρία έφτασε κοντά στην ισοφάριση τέσσερα λεπτά αργότερα, αλλά ο Νόιερ ήταν ξανά εκεί, όταν εκτινάχθηκε και απέκρουσε εντυπωσιακά την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ. Ο μέσος της Λίβερπουλ είχε νέα ευκαιρία στο 29′, όμως το σουτ του σταμάτησε πάνω στον Τα.

Στο 45′ ήταν σειρά της Γερμανίας να απειλήσει, με το σουτ του Μουσιάλα να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Γκουλάτσι. Οι Γερμανοί “καρδιοχτύπησαν” στο 45+2′, όταν η Ουγγαρία βρήκε δίχτυα, όμως ο Σαλάι ήταν εκτεθειμένος κατά την διάρκεια της φάσης.

Ο ρυθμός ήταν πιο χαμηλός στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με το παιχνίδι να πηγαίνει πολύ στην δύναμη. Στο 55′ χρειάστηκε να επέμβει δύο φορές ο Γκουλάτσι, για να μην γίνει το 2-0, ενώ στο 60′ ο Βάργκα έφτασε κοντά στο γκολ, όταν η κεφαλιά του πέρασε για λίγο άουτ. Οι Γερμανοί ηρέμησαν το παιχνίδι, απέκτησαν τον έλεγχο και στο 67′ “κλείδωσαν τη νίκη”.

Οι Γερμανοί κυκλοφόρησαν ωραία, ο Μουσιάλα άνοιξε στον Μίτελστεντ στα αριστερά, εκείνος βρήκε τον Γκιντογκάν στην καρδιά της περιοχής, ο οποίος πλάσαρε για το 2-0. Το ματς από εκεί και πέρα είχε πάρει τον δρόμο του, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να δημιουργούν τελικές. Στο φινάλε, η Ουγγαρία έφτασε κοντά στην μείωση του σκορ, όμως η Γερμανία κράτησε το προβάδισμά της έως το φινάλε.

