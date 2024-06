Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου και πρόστιμο

Ο Αθλητικός Δικαστής του ΕΣΑΚΕ αποφάσισε να τιμωρήσει τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για τις δηλώσεις και τις πράξεις του, “που συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος” και έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από το τέλος του πέμπτου τελικού της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και στον Ολυμπιακό.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για οκτώ μήνες στον ισχυρό άνδρα των πράσινων, ενώ, παράλληλα, υποχρεούται να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο 35.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι πριν από το 4ο γύρο των τελικών, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε, αντίστοιχα, με απαγόρευση εισόδου για τρεις μήνες. Επιπροσθέτως, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 50.000 ευρώ για τον ίδιες δηλώσεις και πράξεις του ιδιοκτήτη της.

1. Επιβάλλεται στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την ποινή της απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, για πράξεις και δηλώσεις του, οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, πράξεις που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 14-06-2024 και

2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, έχει χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για πράξεις και δηλώσεις του ιδιοκτήτη της, οι οποίες συνιστούν δυσφήμηση του αθλήματος, πράξεις που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 14-06-2024.

Entry ban for eight months and a fine of 85,000 euros to Dimitris Giannakopoulos and Panathinaikos for defaming the sport👀#basketball #euroleague #paobc #paobcgr #olympiacosbc #dpg #giannakopoulos pic.twitter.com/2AZdJjByok

