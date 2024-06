Τζορτζ Ουάσιγκτον σπίτι: Αρχαιολόγοι βρήκαν κεράσια ηλικίας 250 ετών στο κελάρι του

Αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο εύρημα βρέθηκαν αρχαιολόγοι κατά τη διάρκεια ανασκαφής και εργασιών ανακαίνισης στο σπίτι του Τζορτζ Ουάσινγκτον στο Μάουντ Βέρνον. Δεκάδες μπουκάλια με κεράσια και μούρα – απίστευτα διατηρημένα σε αποθηκευτικούς λάκκους που αποκαλύφθηκαν από το κελάρι του αρχοντικού του στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ. Ο Τζέισον Μπόροους δήλωσε ότι η ανακάλυψη τόσων πολλών τέλεια διατηρημένων τροφίμων από περισσότερα από 250 χρόνια πριν είναι ουσιαστικά πρωτοφανής. «Η εύρεση ουσιαστικά φρέσκων φρούτων, 250 χρόνια μετά, είναι αρκετά θεαματική», δήλωσε ο Μπόροους σε συνέντευξή του. «Όλα τα αστέρια πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ευθυγραμμιστούν με τον σωστό τρόπο για να συμβεί αυτό», πρόσθεσε σε δηλώσεις του στο Associated Press.

Ολόκληρα κομμάτια φρούτων, αναγνωρίσιμα ως κεράσια, βρέθηκαν σε ορισμένα από τα μπουκάλια. Άλλα μπουκάλια περιείχαν κάτι που φαίνεται να είναι φραγκοστάφυλα ή κορινθιακή σταφίδα, αν και οι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη για να επιβεβαιωθεί αυτό. Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ σε συνδυασμό με τον οργανισμό Μάουντ Βέρνον που έχει την ευθύνη για την περιοχή πραγματοποιεί εξετάσεις DNA στα φρούτα. Εξετάζουν επίσης περισσότερα από 50 κουκούτσια κερασιών που ανακτήθηκαν από τα μπουκάλια για να δουν αν κάποιο από αυτά μπορεί να φυτευτεί.

«Είναι κάπως απίθανο», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Γκουτέρεζ, φυτογενετιστής του USDA, σχετικά με τις πιθανότητες να χρησιμοποιηθεί ένας πυρήνας κερασιάς για να αναπτυχθεί ένα δέντρο. Οι σπόροι διατηρούνται καλύτερα όταν είναι ξηροί, και τα περισσότερα από τα δείγματα που βρέθηκαν ήταν υγρά. Μερικά κουκούτσια που δοκιμάστηκαν αρχικά δεν ήταν βιώσιμα ως σπόροι. Παρόλα αυτά, είπε ότι τα μπουκάλια αποτελούν ένα αξιοσημείωτο εύρημα. Εκτός από την εξέταση DNA, είπε ότι η χημική εξέταση μπορεί να δείξει αν χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα μπαχαρικά για τη συντήρηση των καρπών.

Τα αρχεία στο Μάουντ Βέρνον δείχνουν ότι ο Τζορτζ και η Μάρθα Ουάσινγκτον λάτρευαν τα κεράσια, τουλάχιστον όταν αναμειγνύονταν με κονιάκ. Η συνταγή της Μάρθας Ουάσινγκτον για ένα κοκτέιλ «cherry bounce» επιβιώνει και ο Ουάσινγκτον έγραψε ότι πήρε μαζί του ένα παγούρι με το ποτό σε ένα ταξίδι του το 1784.

