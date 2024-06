Συνάντηση Πούτιν – Κιμ: «Μεγάλη ευημερία» στις σχέσεις Ρωσίας – Βόρειας Κορέας

Οι σχέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέα εισέρχονται σε μια «νέα εποχή ευημερίας», διαβεβαίωσε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη διάρκεια της συνάντησής του με το ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Πιονγκγιάνγκ, υποσχόμενος την ενίσχυση της «φλογερής φιλίας» ανάμεσα στις δύο χώρες. «Οι σχέσεις ανάμεσα στις χώρες μας εισέρχονται σε μια νέα εποχή νέας και μεγάλης ευημερίας, η οποία είναι αδύνατο να συγκριθεί ακόμα και με αυτή την περίοδο των σοβιετοκορεατικών σχέσεων του περασμένου αιώνα», δήλωσε ο βορειοκορεάτης ηγέτης, σύμφωνα με τη ρωσική μετάφραση της ομιλίας του που μεταδόθηκε από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι «έτοιμο» ένα «νέο θεμελιώδες έγγραφο» που θα πλαισιώσει τις σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ. «Σήμερα είναι έτοιμο ένα νέο θεμελιώδες έγγραφο το οποίο θα θέσει τις βάσεις των μακροπρόθεσμων σχέσεών μας», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία, και διαβεβαίωσε πως η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ «προχώρησαν ελαφρώς» στην ενίσχυση των διμερών σχέσεών τους.

Ο ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε εξάλλου τον Κιμ να επισκεφθεί τη Μόσχα, μετέδωσαν επίσης τα ρωσικά πρακτορεία. «Είμαι ευτυχής που σας συναντώ και πάλι», δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος έχει ήδη υποδεχθεί δύο φορές τον Κιμ στη ρωσική Άπω Ανατολή, τον Απρίλιο 2019 και το Σεπτέμβριο 2023. «Ελπίζω πως η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα στη Ρωσία, στη Μόσχα», πρόσθεσε. «Είμαι ευτυχής που σας συναντώ και πάλι», δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος έχει ήδη υποδεχθεί δύο φορές τον Κιμ στη ρωσική Άπω Ανατολή, τον Απρίλιο 2019 και το Σεπτέμβριο 2023. «Ελπίζω πως η επόμενη συνάντησή μας θα λάβει χώρα στη Ρωσία, στη Μόσχα», πρόσθεσε. Ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ακόμα στο βορειοκορεάτη ηγέτη ότι «εκτιμά την υποστήριξη» της Βόρειας Κορέας προς τη ρωσική πολιτική.

«Εκτιμάμε πολύ τη συστηματική και διαρκή υποστήριξη εκ μέρους σας της ρωσικής πολιτικής, μεταξύ άλλων και στο ουκρανικό ζήτημα», δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την έναρξη της συνάντησής του με τον Κιμ, έπειτα από επίσημη τελετή στην κεντρική πλατεία της Πιονγκγιάνγκ. Ο ίδιος έπλεξε το εγκώμιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, «η οποία βασίζεται στις αρχές της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού των συμφερόντων». «Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα συνδέονται εδώ και δεκαετίες με σταθερή φιλία και στενή γειτονία», υπενθύμισε ο ρώσος πρόεδρος.

Πριν από την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κιμ υποδέχθηκε τον Βλαντίμιρ Πούτιν με μεγάλη επισημότητα και όλο χαμόγελα στην κεντρική πλατεία της Πιονγκγιάνγκ, η οποία είχε στολισθεί για την περίσταση με τεράστια πορτρέτα των δύο ηγετών, σύμφωνα με ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο. Χιλιάδες κάτοικοι της βορειοκορεατικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά που κρατούσαν λουλούδια και μπαλόνια, χαιρέτισαν τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν υπό τους ήχους στρατιωτικής μπάντας.

