Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν: Συμφωνία για αμοιβαία βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης

Συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης υπέγραψαν σήμερα στην Πιονγιάνγκ ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν με τον Ρώσο Πρόεδρο σε δηλώσεις του να διευκρινίζει, σύμφωνα με το TASS, ότι η συμφωνία προβλέπει «την αμοιβαία παροχή βοήθειας στην περίπτωση επιθετικής ενέργειας σε βάρος οποιουδήποτε εκ των δύο μελών της». Κατά τον Πούτιν η Ρωσία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο στρατιωτικό-τεχνικής συνεργασίας με την Βόρεια Κορέα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η συμφωνία είναι αμυντικής και ειρηνικής φύσης, συμπλήρωσε ο Ρώσος Πρόεδρος σύμφωνα με τον οποίον η Βόρεια Κορέα έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες στέκονται απέναντι στα κράτη που επιβάλουν κυρώσεις με πολιτικά κίνητρα.

