ΗΠΑ εκλογές 2024: Η ριψοκίνδυνη πρωτοβουλία του Μπάιντεν

Μερικούς μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε χθες, Τρίτη (18/06), μια πρωτοβουλία για να μπορέσουν να λάβουν την αμερικανική υπηκοότητα εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ και είναι παντρεμένοι με Αμερικανούς πολίτες, προκαλώντας αμέσως την οργή του Ντόναλντ Τραμπ. «Μπορούμε ταυτόχρονα να ασφαλίσουμε τα σύνορα (με το Μεξικό) και να προσφέρουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ομιλία του από τον Λευκό Οίκο. Ο 81χρονος Δημοκρατικός εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να επικρίνει τον προκάτοχο και εκ νέου αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, κατηγορώντας τον ότι τροφοδοτεί «τους φόβους» των Αμερικανών και χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδεις» τις δηλώσεις του 78χρονου Ρεπουμπλικάνου ότι οι μετανάστες είναι «ζώα» που «μολύνουν το αίμα» των ΗΠΑ.

«Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς ότι ειπώθηκε, αλλά όντως έχει πει αυτά τα πράγματα δυνατά. Και είναι απαράδεκτο», κατήγγειλε ο Μπάιντεν. «Δεν με ενδιαφέρει να παίξω μικροπολιτικά παιχνίδια με τα σύνορα ή τη μετανάστευση. Με ενδιαφέρει να διορθώσω» την κατάσταση, υπογράμμισε. Ο Μπάιντεν προσπαθεί να απαντήσει στις κατηγορίες περί χαλαρότητας στο θέμα της μετανάστευσης, που του αποδίδει η δεξιά, και παράλληλα να παραμείνει πιστός στην προεκλογική του δέσμευση για ένα πιο «ανθρώπινο» σύστημα μετανάστευσης.

