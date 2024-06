Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2024: Τι φοβάται η Κρίσι Τέιγκεν

Η Κρίσι Τέιγκεν παραδέχτηκε πως φοβάται πώς θα της συμπεριφερθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που επανεκλεγεί Πρόεδρος των ΗΠΑ. Το μοντέλο βρέθηκε καλεσμένο μαζί με τον σύζυγό της, Τζον Λέτζεντ στο ετήσιο Cannes Lions International Festival Of Creativity και αναφέρθηκε στον πρώην πρόεδρο της Αμερικής.

Όπως είπε, το να μην εκλεγεί ξανά «είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας», ενώ παραδέχτηκε πως φοβάται μην πάρει ξανά εξουσία, καθώς ίσως την «κυνηγήσει» για τα σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν εναντίον του.

Σε ανάρτησή της στο Τwitter το 2019, είχε αναφερθεί στον Ντόναλντ Τραμπ με πολύ προσβλητικά σχόλια, με εκείνον τότε να επικοινωνεί με τη διαχείριση του μέσου, για να κατεβάσει τη δημοσίευσή της.

Η Κρίσι Τέιγκεν δήλωσε επίσης, πως τόσο εκείνη, όσο και ο Τζον Λέτζεντ υποστηρίζουν ανοιχτά τον Τζο Μπάιντεν.

«Είναι κάπως τρομακτικό, γιατί σκέφτομαι ότι με γνωρίζει. Τι θα μπορούσε πραγματικά να συμβεί εξαιτίας αυτού; Ξέρουμε προφανώς ότι είναι ανεξέλεγκτος, αλλά θα μπορούσε να σε κυνηγήσει με άλλους τρόπους; Είναι περίεργο συναίσθημα», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε, ο Τζον Λέτζεντ της απάντησε: «Αν έρθει να μας κυνηγήσει, τότε θα είναι ένας πολύ καλός λόγος να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν πρέπει να πατήσει ξανά κοντά στον Λευκό Οίκο».

