Ζοζέ Μουρίνιο: Ποιον παίκτη θέλει από την Γιουνάιντετ

Επί των ημερών του Ζοζέ Μουρίνιο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το κλαμπ είχε πληρώσει το 2017 πάνω από 35.000.000 ευρώ στην Μπενφίκα για να κάνει δικό της τον Βίκτορ Λίντελοφ. Ο Σουηδός… ρίζωσε στο Όλντ Τράφορντ παρά τα συνεχόμενα δημοσιεύματα περί αποχώρησής του τα προηγούμενα χρόνια.

Ωστόσο, φαίνεται πως ο Πορτογάλος τεχνικός θα επιχειρήσει να είναι αυτός που θα κάνει πραγματικότητα τα σενάρια αποχώρησης του 29χρονου κεντρικού αμυντικού για την Φενέρμπαχτσέ. Ο ρεπόρτερ Νικολό Σίρα σημειώνει σε δημοσίευμά του ότι ο Special One θέλει στην ομάδα τον έμπειρο ποδοσφαιριστή. Το συμβόλαιο του Λίντελοφ με τους “Κόκκινους Διαβόλους” εκπνέει το 2025, ενώ έχουν κυκλοφορήσει φήμες περί διάθεσης της Γιουνάιτεντ να του προσφέρει νέο deal.

