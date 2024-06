EURO 24: Η 1η αγωνιστική τελειώνει με 2 ενδιαφέροντα ματς

Απόψε (18/6) θα πραγματοποιηθούν οι δύο τελευταίοι αγώνες της 1η αγωνιστικής του Euro 24. Συγκεκριμένα, στον 6ο όμιλο τα 2 ζευγάρια είναι Τουρκία – Τσεχία και Πορτογαλία – Τσεχία.

Η Τουρκία τα τελευταία 5 παιχνίδια δεν έχει φέρει νίκη παρά έχει ισοπαλίες και ήττες. Αναλυτικά, το τελευταίο παιχνίδι ήταν κόντρα στην Πολωνία (σε φιλικό παιχνίδι, στις 10/6) με τους Πολωνούς να επικρατούν με 2-1. Σ’ αυτό το παιχνίδι είχαν πολλές ευκαιρίες για γκολ συνολικά 22 με τις 7 να ήταν στον στόχο, ενώ οι άλλοι είχαν μόνο 11 με τις 5 να ήταν στον στόχο. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού είναι οι στόπερ Σογιουντσού, Καμπάκ και ο φορ Ουνάλ, αλλά κόπηκε και ο αμυντικός Σαατσί. Επίσης τραυματίστηκε στο φιλικό με την Πολωνία ο σημαντικός μεσοεπιθετικός Καχβετσί όπου θα χάσει σίγουρα το ματς με τη Γεωργία. Ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις και συμμετείχαν στην τελευταία προπόνηση οι μπακ Καντιόγλου, Τσελίκ και ο μέσος Γιουκσέκ.

Από την άλλη η Γεωργία, η ομάδα που στέρησε στην Εθνική Ελλάδος το εισιτήριο στο Euro, προέρχεται από 3 συνεχόμενες νίκες, με την τελευταία να είναι κόντρα στο Μαυροβούνιο σε φιλικό. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Χβίτσα Κβαρατσχέλια της Νάπολης, είχε επικρατήσει 3-1 με την ομάδα να είχε 13 ευκαιρίες για γκολ, που η 10 ήταν στον στόχο, ένα καλό ποσοστό για επίθεση, με το Μαυροβούνιο να είχε 19 σουτ και 3 να ήταν στον στόχο. Απόψε, στο ρόστερ δεν θα έχει τον εφεδρικός κίπερ Λόρια, που αποβλήθηκε κόντρα στην Ελλάδα και είναι τιμωρημένος. Δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του ο σημαντικός μέσος Κιτεϊσβίλι με τον Κβεκβεσκίρι να είναι ο αντικαταστάτης του. Τέλος, αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πριν την έναρξη του Euro, ο έμπειρος μέσος Κανκάβα.

🇹🇷 ❓-❓ 🇬🇪

How do you think the first game of the day will go? 🤔#EUROpredictor | #Betano

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 18, 2024