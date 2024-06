Τουρκία – Γεωργία Euro 2024: «Κατάληψη» από χιλιάδες οπαδούς στο Ντόρτμουντ πριν το παιχνίδι

Κατάληψη στο Ντόρτμουντ έχουν κάνει από νωρίς το πρωί χιλιάδες Τούρκοι. Η Εθνική ομάδα της Τουρκίας κάνει πρεμιέρα το απόγευμα (19:00) της Τρίτης με την Γεωργία στον 6ο όμιλο του Euro 2024 και έχει… σημάνει συναγερμός στους γείτονες. Το Ντόρτμουντ έχει γεμίσει από σημαίες της Τουρκίας και οι πλατείες της γερμανικής πόλης… δονούνται από τα συνθήματα των Τούρκων.

18/06/2024 Dortmund, Euro 2024

Turkey ahead of their match against Georgia! pic.twitter.com/oRlUOijtWV

— (@thecasualultra) June 18, 2024