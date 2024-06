Γκόρντον Ράμσει ατύχημα: «Μοιάζω με μοβ πατάτα»

Τυχερός που είναι ζωντανός δηλώνει ο γνωστός σεφ Γκόρντον Ράμσει μετά από ένα «πολύ άσχημο ατύχημα» με το ποδήλατό του στις ΗΠΑ. Ο τηλεοπτικός σεφ, 57 ετών, προειδοποίησε τους 7,6 εκατομμύρια ακολούθους του στο X και 17 εκατομμύρια στο Instagram να «φορούν κράνος» μετά το περιστατικό στο Κονέκτικατ αυτή την εβδομάδα. Ευχαρίστησε τους «απίστευτους τραυματιοφορείς, γιατρούς και νοσηλευτές» στο ιδιωτικό νοσοκομείο Lawrence and Memorial της πολιτείας, αλλά είπε ότι είναι «πιο ευγνώμων για το κράνος μου που μου έσωσε τη ζωή». Σε ένα βίντεο, αποκάλυψε μια τεράστια μελανιά που καλύπτει μεγάλο μέρος του κορμού του και είπε: «Είμαι τυχερός που στέκομαι εδώ. Πονάω, ήταν μια βίαιη εβδομάδα, αλλά κατά κάποιο τρόπο την ξεπερνάω».

Στο Instagram, αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «που μοιάζει με μωβ πατάτα», αλλά είπε ότι «δεν έσπασε κανένα κόκαλο ή υπέστη κάποιον σοβαρό τραυματισμό». «Πρέπει να φοράς κράνος», πρόσθεσε. «Δεν με νοιάζει πόσο σύντομο είναι το ταξίδι. Δεν με νοιάζει ότι αυτά τα κράνη κοστίζουν χρήματα, είναι ζωτικής σημασίας». Ο ίδιος έκλεισε ευχόμενος στον κόσμο μια ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα. «Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας μια ευτυχισμένη Ημέρα του Πατέρα, αλλά σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να φοράτε κράνος. Αν δεν το φορούσα, ειλικρινά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα». Ο Ράμσει είναι ενθουσιώδης ποδηλάτης και έχει ολοκληρώσει αρκετές προκλήσεις αντοχής, συμπεριλαμβανομένων των τριάθλων και των Iron Mans.

Gordon Ramsey shows his injury after getting in a life threatening bike accident 🙏🏾 pic.twitter.com/YNs4ajDOWr

— FearBuck (@FearedBuck) June 16, 2024