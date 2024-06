Φωτιά Καλιφόρνια: Δασική πυρκαγιά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα

Δασική πυρκαγιά που μαινόταν χθες, Κυριακή, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες ανάγκασε πάνω από 1.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από δημοφιλή υπαίθρια περιοχή αναψυχής και έχει ήδη κάψει πάνω από 48.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αρχές. Περίπου 400 πυροσβέστες με 70 πυροσβεστικά οχήματα και δύο μπουλντόζες αγωνίζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έχοντας θέσει μόλις το 2% αυτής υπό έλεγχο, σύμφωνα με την υπηρεσία δασών και πυροπροστασίας της Καλιφόρνιας Cal Fire. Η πυρκαγιά μαίνεται νότια του Γκόρμαν, στην Καλιφόρνια, περίπου 96,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το Σάββατο το απόγευμα, κινείται προς τα νοτιοανατολικά, προς την Πάιραμιντ Λέικ, σύμφωνα με την υπηρεσία Cal Fire. Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή αναψυχής Χάνγκρι Βάλεϊ, η οποία έχει μονοπάτια για μοτοσικλέτες και οχήματα παντός εδάφους, από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί δύο δομές.

Η υπηρεσία δασών και δασοπροστασίας της Καλιφόρνια σημείωσε ότι οι προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς παρεμποδίζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας και τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι προβλεπόταν να συνεχιστούν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Αεροσκάφη ρίψης νερού έχουν κινητοποιηθεί για να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβέστες δημιουργούν περιμετρικές ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς σε μια προσπάθεια να τη θέσουν υπό μεγαλύτερο έλεγχο.

Post Fire grows to 10,504 acres; Castaic on evacuation warning

The Post Fire, which originated in Gorman on Saturday afternoon, has grown to 10,504 acres and is 2% contained as of Sunday morning as Castaic residents have been urged to… pic.twitter.com/rK56bsOu3G

