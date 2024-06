Νάπολι: Προσπαθεί να τελειώσει το θέμα του Κβίτσα Κβαρατσχέλια

Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις θέλει να κρατήσει τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια στην Νάπολι μετά από την προσέγγιση που έγινε στον ποδοσφαιριστή από την Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία ο ιδιοκτήτης των πρώην πρωταθλητών έχει ήδη στείλει στην πλευρά του Γεωργιανού το νέο συμβόλαιο με αυξημένες τις αποδοχές του και μια ρήτρα (άγνωστο το ποσό) αποδέσμευσης από την ομάδα.

Ο παίκτης, τώρα, είναι αυτός που πρέπει ν’ αποφασίσει τι θέλει και πώς το θέλει μια και ο πατέρας και ο ατζέντης του δήλωσαν πρόσφατα πως θέλουν τον Κβάρα να αποχωρήσει από το ιταλικό κλαμπ. Βέβαια, το δίδυμο πίσω από τον Γεωργιανό winger μιλάει πάντα περισσότερο απ’ ότι ίσως θα έπρεπε. Σύμφωνα με τον πατέρα του – ατζέντη, αναφέρει ότι: “Δεν θέλω ο Khvicha να μείνει στη Νάπολι”, είπε στο Sport Imedi. “Δούλεψε με 4 διαφορετικούς προπονητές σε 1 χρόνο, αυτό με ανησυχεί πολύ – θα αποφασίσει μόνος του, αν και είναι άβολο για μένα. Δεν έχω μιλήσει με τον Khvicha για αυτό το θέμα, δεν θα το κάνω μέχρι το τέλος του Euro 2024″.

🚨🇬🇪 Kvaratskhelia’s father: “I don’t want Khvicha to stay in Napoli”, told Sport Imedi.

“He worked with 4 different coaches in 1 year, this worries me a lot — he will decide for himself, although it’s uncomfortable for me”.

“I haven’t talked to Khvicha about this topic, I’m… pic.twitter.com/vhXWSQ652l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2024