Χούθι – ΗΠΑ: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν ραντάρ και drones

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι χθες Παρασκευή (14/06) «κατέστρεψαν» ραντάρ στο έδαφος της Υεμένης που επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν πλοία, την ώρα που οι αντάρτες έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους εναντίον της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανέφερε μέσω X ότι καταστράφηκαν «επτά ραντάρ» τα οποία επέτρεπαν στους Χούθι να στοχοποιούν «πλοία και να θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοΐα».

Διευκρίνισε πως τα ραντάρ καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι στην Υεμένη, προσθέτοντας πως καταστράφηκαν επίσης δυο τηλεκατευθυνόμενα σκάφη επιφανείας (USVs) και τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα (UAS) των ανταρτών, αντίστοιχα στην και πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί καταγράφονται με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι, κινήματος που αποτελεί μέρος του «άξονα της αντίστασης», χαλαρής συμμαχίας ένοπλων οργανώσεων υποστηριζόμενων από το Ιράν που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

A boat named Teotur shot down by Yemen Houthis in the Red Sea, the US military confirmed the incident, stating that the vessel, operated by a non-military entity, came under attack, resulting in the tragic disappearance of one individual. pic.twitter.com/NCczPycGYN

— Bakhtar News Agency (@bnaenglish) June 15, 2024