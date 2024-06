16χρονος Euro 2024: Ο Γιαμάλ έγινε ο νεότερος παίκτης που παίζει σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Ο νεαρός Ισπανός έγραψε ιστορία στο πρώτο ματς των «φούριας ρόχας» στο Euro 2024.

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε επέλεξε τον μεσοεπιθετικό της Μπαρτσελόνα στη βασική ενδεκάδα και του έδωσε έτσι την ευκαιρία να γράψει ιστορία.

Ο Γιαμάλ έγινε, σε ηλικία 16 ετών και 338 ημερών, ο νεότερος παίκτης που παίζει σε αγώνα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

16 – At 16 years and 338 days, Spain’s Lamine Yamal is the youngest player to ever appear in a game at the UEFA European Championship finals. Sweet. pic.twitter.com/gmhgObMZ0O

— OptaJose (@OptaJose) June 15, 2024