Ελληνοτουρκικά – Γεραπετρίτης: Συνάντηση με Φιντάν στα Σκόπια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα στα Σκόπια με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Η συνάντηση έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου 20 λεπτά, εξετάστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ζητήματα περιφερειακής συνεργασίας, όπως και θέματα συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στις 9 και 10 Ιουλίου στην Ουάσινγκτον και όπου ενδεχομένως να υπάρξει νέο τετ α τετ μεταξύ των πρωθυπουργών της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τουρκίας,Ταγίπ Ερντογάν, αναλόγως βέβαια των προγραμμάτων που θα ακολουθήσουν οι δύο ηγέτες.

