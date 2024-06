My Style Rocks τελικός 2024: «Βασίλισσα του στιλ» η Νικολίνα Νικολούζου

Ολοκληρώθηκε ο 7ος κύκλος του MyStyle Rocks όπου «βασίλισσα του στιλ» στέφθηκε η Νικολίνα Νικολούζου κερδίζοντας ταυτόχρονα το έπαθλο των 30.000 ευρώ. Η Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, η Ζέτα Θεοδωροπούλου, η Βασιλική «Μπι» Τρανούλη,η Casablanca και η Νικολίνα ήταν οι φιναλίστ του μεγάλου τελικού, ωστόσο η τελευταία με πιο πιστικές εμφανίσεις κέρδισε κοινό και κριτές. Η νικήτρια του περσινού «My Style Rocks», Μορτασία βρέθηκε στο πλατό του διαγωνισμού, για να απονείμει στη Νικολίνα το στέμμα. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη», είπε η Νικολίνα στις πρώτες της δηλώσεις, ενώ η Κατερίνα Καραβάτου την αγκάλιασε με στοργή.

H Νικολίνα αφού ανακοινώθηκε η νίκη της στον διαγωνισμό μόδας είπε με δάκρυα στα μάτια:

«Δεν μπορώ να το πιστέψω, είναι τόσο μεγάλη νίκη. Όχι μόνο για μένα, αλλά για όλα αυτά που πρεσβεύω. Είναι τόσο μεγάλη νίκη για τα queer άτομα, για τα άτομα που δεν πίστευαν πάντα στον εαυτό τους, για όλα τα άτομα που έχουν κάτι μέσα τους και θέλουν αυτό να το δει αυτό κάποιος και να το πιστέψει». Οι κριτές Στέλιος Κουδουνάρης, Έβελυν Καζαντζόγλου και Λάκης Γαβαλάς έκριναν από τις εμφανίσεις των κοριτσιών ποια ήταν τα τρία καλύτερα looks που θα έπρεπε να περάσουν στο τελικό.

Ο τελικός ήταν χωρισμένος σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι πέντε διαγωνιζόμενες είχαν επιλέξει ένα παλαιότερο task το οποίο επανέφεραν με νέο look εντάσσοντάς το σε ένα νέο concept. Στη δεύτερη ενότητα, στην ίδια λογική, οι fashionistas επέλεξαν ένα Gala για το οποίο θα έπρεπε να ετοιμάσουν ένα νέο look παρουσιάζοντάς το σε ένα καινούριο concept. Στην τρίτη ενότητα οι τρεις φιναλίστ εμφανίστηκαν με ένα look το οποίο θεώρησαν πως τις εκφράζει περισσότερο και οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν για τη live ψηφοφορία.

My Style Rocks: Η Νικολίνα Νικολούζου

Η 20χρονη Νικολίνα, μεγάλωσε σε οικογένεια που είχε ιδιαίτερη σχέση με την μόδα. Η γιαγιά της, όπως είχε είχε δηλώσει στα πρώτα επεισόδια, ήταν μοδίστρα και θυμόταν μικρή να τρέχει στα υφάσματά της και να προσπαθεί να ράψει, ενώ διοργάνωνε επιδείξεις μόδας με τις κούκλες της. Η νικήτρια είχε καθηλώσει το κοινό του τηλεοπτικού διαγωνισμού, όταν είχε αποκαλύψει πως είναι τρανς: «Εγώ η Νικολίνα δεν ήμουν πάντα το κορίτσι που βλέπετε μπροστά σας. Είμαι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Αυτό δηλαδή, σημαίνει ότι είμαι μια διεμφυλική γυναίκα» είπε, μεταξύ άλλων κοιτώντας προς την κάμερα για να απευθυνθεί στο τηλεοπτικό κοινό. Επίσης, είχε αποκαλύψει ότι με τη βοήθεια ειδικών, αλλά και της οικογένειάς της, ξεκίνησε ορμονοθεραπεία όταν ήταν 12 ετών.