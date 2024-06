Xάος σε πτήση: Επιβάτης επιτέθηκε σε πλήρωμα και συνταξιδιώτες

Xάος εκτυλίχθηκε στον αέρα, αφού ένας επιβάτης, που πιστεύεται ότι ήταν μεθυσμένος, φέρεται να ξέσπασε σε βίαια επεισόδια και τον έβγαλαν «σηκωτό». Μια πτήση της JET2 από τη Γλασκώβη χρειάστηκε να εκτραπεί μετά από επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσε ένας επιβάτης εναντίον του πληρώματος και άλλων επιβατών. Το αεροσκάφος αναχώρησε από τη Γλασκώβη λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης για να μεταφέρει παραθεριστές στην Τενερίφη. Αλλά το χάος ξεδιπλώθηκε στον αέρα, αφού ένας επιβάτης, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν μεθυσμένος, φέρεται να ξέσπασε σε βίαια επεισόδια, μετέδωσε η Sun.

Υποστηρίζεται επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι χρειάστηκε να ακινητοποιήσουν τον άνδρα προκειμένου το αεροπλάνο να προσγειωθεί με ασφάλεια. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε και αστυνομικοί έσπευσαν να παρέμβουν. Πλάνα από το αεροσκάφος φέρονται να δείχνουν τον άνδρα να σέρνεται από το αεροπλάνο. Του είχαν περάσει χειροπέδες με τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας αστυνομικός χρησιμοποίησε ζώνη ασφαλείας για να τον κρατάει από τα πόδια. Ο ίδιος συνεχίζει να φωνάζει καθώς τον τραβούν μακριά οι αστυνομικοί.

Εκπρόσωπος της Jet2 δήλωσε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πτήση LS155 από τη Γλασκώβη προς την Τενερίφη εκτράπηκε στο αεροδρόμιο Shannon σήμερα το απόγευμα, ώστε η αστυνομία να μπορέσει να παραλάβει έναν επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση».

Jet2 flight LS155 has just landed in Tenerife after an earlier divert to Shannon due to a disruptive passenger 👇@RadarBoxCom pic.twitter.com/XGXdjge9aw

— Flight Emergency (@FlightEmergency) June 12, 2024