Ισραηλινοί παρίσταναν τους Παλαιστίνιους: Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Λωρίδα της Γάζας

Κατάσκοποι του Ισραήλ -ανάμεσά τους και γυναίκες που φορούσαν χιτζάμπ και μαύρα φορέματα- νοίκιασαν σπίτι στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στο σημείο όπου κρατούνταν τέσσερις όμηροι της Χαμάς και συγκέντρωναν πληροφορίες για τη διάσωσή τους. Η υπόθεση θυμίζει σενάριο κατασκοπευτικού θρίλερ, με τους Ισραηλινούς να παριστάνουν τα μέλη πλούσιας οικογένειας Παλαιστινίων που έφυγαν λόγω του πολέμου από τη Ράφα και να φθάνουν στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου παρέμειναν επί μέρες, ελπίζοντας να συλλέξουν πληροφορίες που θα επιβεβαίωναν ότι κρατούνταν φυλακισμένοι στην περιοχή η 25χρονη Νόα Αργκαμάνι κι άλλοι τρεις όμηροι της Χαμάς, οι οποίοι διασώθηκαν το περασμένο Σάββατο.

Όπως αναφέρει η εβραϊκή εβδομαδιαία εφημερίδα με έδρα το Λονδίνο Jewish Chronicle, λίγες μέρες μετά τον εγκλιματισμό τους στον παλαιστινιακό καταυλισμό, οι Ισραηλινοί κατάσκοποι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία, με παλαιστινιακές ενδυμασίες και μιλώντας αραβικά με προφορά της Γάζας, πέρασε μπροστά από το σπίτι όπου κρατείτο η Αργκαμάνι, ενώ η άλλη ομάδα αθόρυβα εξακρίβωσε ότι κρατούνταν σε άλλο σπίτι οι υπόλοιποι τρεις όμηροι: ο Αλμόγκ Μέιρ Ζον, 21 ετών, ο 27χρονος Αντρέι Κοζλόφ και ο 40χρονος Σλόμι Ζιβ.

🚁 WATCH: One of the first moments when Shlomi, Andrey and Almog board the “Yasur” helicopter after being rescued from Hamas after 245 days as hostages: pic.twitter.com/m090cHf8Ym — Israel Defense Forces (@IDF) June 10, 2024



Οι τέσσερις Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν το περασμένο Σάββατο

Όταν επιβεβαιώθηκε η παρουσία των ομήρων στην περιοχή, 28 κομάντο της αντιτρομοκρατικής μονάδας Yaman της ισραηλινής αστυνομίας άρχισαν να εκπαιδεύονται για την επιχείρηση διάσωσης χρησιμοποιώντας δύο ειδικά κατασκευασμένα αντίγραφα των κτιρίων, όπου κρατούνταν οι όμηροι. Ο Αλμόγκ Μέιρ Ζον, 21 ετών, ένας από τους τέσσερις ομήρους που διέσωσαν το περασμένο Σάββατο (8/06). Οι περισσότεροι από τους Ισραηλινούς πράκτορες αποχώρησαν από τη Νουσέιρατ τη νύχτα της 5ης Ιουνίου και την επομένη έλαβε χώρα η δραματική επιχείρηση για τη διάσωση των ομήρων.

🇵🇸🇮🇱 | FOUR ISRAELI HOSTAGES HAVE BEEN RESCUED ALIVE IN GAZA IN A SPECIAL OPERATION TODAY. Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov and Shlomi Ziv (40).#Israel #Gaza #Noa #Palestine pic.twitter.com/nVzcNDZTsk — Breaking News (@PlanetReportHQ) June 8, 2024

Για την περίπτωση της Αργκαμάνι

Στην περίπτωση της Αργκαμάνι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν συνάντησαν ιδιαίτερη δυσκολία, αφού, μετά την εξουδετέρωση των δεσμοφυλάκων της, τη μετέφεραν με ελικόπτερο στο Ισραήλ. Αλλά η διάσωση των τριών άλλων ομήρων αποδείχθηκε πιο περίπλοκη. Κάποιοι από τους κομάντος ανέβηκαν με σκάλα στο δωμάτιο όπου κρατούνταν, αλλά τους υποδέχθηκαν με καταιγισμό πυρών κάπου 30 ένοπλοι της Χαμάς. Ακολούθησε σφοδρή ανταλλαγή πυρών, ενώ οι τρεις όμηροι βρίσκονταν στο μπάνιο.

Όταν τους βρήκαν οι κομάντος, εμφανίστηκαν κι άλλοι ένοπλοι της Χαμάς, που χρησιμοποιούσαν οπλοπολυβόλα και εκτοξευτές χειροβομβίδων, αλλά έφθασαν ισραηλινές ενισχύσεις και έτσι οι όμηροι επιβιβάστηκαν με τους διασώστες τους σε ελικόπτερο, που τους μετέφερε στο Ισραήλ. Το υπουργείο Υγείας, που διοικείται από τη Χαμάς, ανέφερε ότι σκοτώθηκαν 274 Παλαιστίνιοι στη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης στη Νουσεϊράτ, αλλά δεν διευκρίνισε πόσοι εξ αυτών ήταν ένοπλοι της Χαμάς.