Επίθεση Ισραήλ στον Λίβανο: Νέα κλιμάκωση της βίας στα σύνορα των δύο χωρών

«Άμαχη» σκοτώθηκε και άλλοι τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νυχτερινό ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στον νότιο Λίβανο, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται παρά για πρώτο, ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον σπιτιού» στη Τζανάτα, μικρή πόλη στον νομό της Τύρου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της «άμαχη» και να τραυματιστούν «άλλοι επτά άμαχοι». Τα ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν δύο ηγέτες της Χεζμπολάζ, ο Naim Qassem και ο Hashim Safi Al Din.

A Two-Story Building within the Town of Janta in Southern Lebanon has been Completely Destroyed by what is believed to have been an Israeli Airstrike. The Strike is claimed to have Targeted a Senior Member of Hezbollah. pic.twitter.com/DRVflIpKfD

— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2024