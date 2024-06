Μεξικό ηλεκτροπληξία σε υδρομασάζ: Τραγικό τέλος για τον 43χρονο τουρίστα

Σε εφιάλτη κατέληξαν οι διακοπές για δύο τουρίστες όταν φέρεται να έπαθαν ηλεκτροπληξία σε υδρομασάζ, με αποτέλεσμα ο ένας να χάσει τη ζωή του. Πρόκειται για ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών οι οποίοι πραγματοποιούσαν τις διακοπές τους σε μεξικανικό θέρετρο, μεταδίδει η New York Post.

Ο 43χρονος άνδρας, τον οποίο οι αρχές προσδιόρισαν μόνο ως Jorge G., από το Ελ Πάσο του Τέξας, σκοτώθηκε και η Lizette Z, σύζυγός του, υπέστη τραυματισμούς απειλητικούς για τη ζωή της γύρω στις 10 μ.μ. στο Sonoran Sea Resort στο Πουέρτο Πενάσκο, δήλωσε η Γενική Εισαγγελία της Πολιτείας της Σονόρα, σύμφωνα με το KTSM.

Be careful when you go into swimming pools

2 people electrocuted in Sonoran Sky resort hot tub Rocky Point, Mexico. Puerto Penasco.

One person gets dragged out of the tub when the shot zooms in. Another one is face down in the water through the rest of the video. pic.twitter.com/WxSaYRotC1

— ҲMohammed Ali (@Mohammadal19048) June 12, 2024