Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Όλα θα κριθούν στο ΟΑΚΑ

Χθες (12/6) ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στον 4ο γύρο του πρωταθλήματος Basket League στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Αταμάν κέρδισε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι με σκορ 85-88 κάνοντας το 2-2, με το τελευταίο αγώνα να κρίνεται στο ΟΑΚΑ στις 14/6, 21:15.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, άνοιξε το παιχνίδι με τους Γουόκαπ, Κάναν, Παπανικολάου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ. Από την άλλη ο Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με τους Γκραντ, Ναν, Παπαπέτρου, Μήτογλου και Λεσόρ. Οι Πειραιώτες μπήκαν με το πόδι στο γκάζι σε άμυνα κι επίθεση, ο Αταμάν κάλεσε timeout μετά από 1:24, ο Γουόκαπ ήταν αποτελεσματικός για το 15-12 στο 6′ και η πρώτη περίοδος βγήκε με τον Γουίλιαμς-Γκος να δίνει σημαντική ώθηση σε δημιουργία και σκοράρισμα για το 22-17.

Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στον ηγέτη του, τον Σλούκα, για να περάσει μπροστά στις αρχές της δεύτερης περιόδου (23-24 στο 12′), πριν ο Ολυμπιακός απαντήσει με σερί 7-0 για το 30-24 από γκολ-φάουλ του ΜακΚίσικ και πάρει ο Πετρούσεβ φωτιά για το 39-29 στο 16′. Ο Αταμάν είδε τον Ναν να έχει ξανά πρόβλημα με τα φάουλ, είδε όμως την ομάδα του να βάζει τα περιφερειακά σουτ (6/9) για να μείνει σε μια λογική απόσταση μέχρι ο Γκραντ να σκοράρει σχεδόν από το κέντρο για το 51-44 του ημιχρόνου.

Με το ξεκίνημα του 2ου μέρος, ο Κάναν με τρίποντο απέναντι στον Σλούκα (54-46) κράτησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση, την ώρα που ο Αταμάν περίμενε ένα ξέσπασμα από τον Ναν αλλά δεν το έβλεπε. Μέχρι τα μέσα του δεκαλέπτου όταν ο Αμερικανός έβαλε τέσσερις σερί για το 54-56, με τους πράσινους να πιστεύουν περισσότερο από ποτέ στην νίκη, αλλά τον Κάναν να τους βάζει μεγάλο τρίποντο για το 64-64 στο 30′.

Τεχνικές και αντιαθλητικά χαρακτήρισαν το ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, με τον Λαρεντζάκη να σκοράρει για το 70-66 και τον Ναν να ηγείται της ομάδας του. Έβαλε και τρίποντο για το 71-75 στο 34′, πήγε μέχρι μέσα για το 71-77 αμέσως μετά και έγινε ο εφιάλτης του Ολυμπιακού που δεν είχε απάντηση. Ο Λεσόρ σκόραρε για το 76-83, οι Πειραιώτες απάντησαν με ένα 4-0, ο Λεσόρ κέρδισε φάουλ στα 39.8″ με τη διαφορά στους δύο, είχε 1/2, ο Ναν είχε αμέσως μετά 0/2 και ο Γουίλιαμς-Γκος 1/2 για το 84-86 στα 9.8″. Ο Γκραντ έβαλε δύο για το +4 και καθάρισε το ματς.

Ο Κέντρικ Ναν, ο καλύτερος παίκτης των ευρωπαϊκών γηπέδων! Αυτός ο παικταράς που έβαλε 25 πόντους από 7/10 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 2/4 βολές σε 31:43. Στο πρώτο μέρος δεν μπούκαρε στη ρακέτα, στο δεύτερο μέρος διέλυσε με ορμή κάθε άμυνα του Ολυμπιακού, σε μία μαγική βραδιά που θα μνημονεύεται για χρόνια. Ειδικά αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει το πρωτάθλημα.

