Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η νέα σεζόν θα είναι με τον Έρικ Τεν Χαχ

Η απόφαση πάρθηκε και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα πορευτεί με τον Έρικ Τεν Χαχ και την επόμενη σεζόν. Για το μέλλον του Ολλανδού ακούστηκαν πολλά, ωστόσο στο τέλος η ιδιοκτησία προχώρησε τη διαδικασία και κράτησε τον προπονητή στη θέση του.

Μάλιστα, ο Έρικ Τεν Χαχ θα μπει στη νέα σεζόν με μειωμένες απολαβές. Συγκεκριμένα, στο συμβόλαιο του Ολλανδού υπάρχει όρος κατά τον οποίο εάν η Γιουνάιτεντ δεν προκριθεί στο Champions League, τότε ο ετήσιος μισθός του Τεν Χαχ από τα 9 εκατ. λίρες θα πέσει στα 6.750.000 λίρες (25%).

Βέβαια, το επόμενο διάστημα ο τεχνικός των “Κόκκινων Διαβόλων” θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει το νέο συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει με την ομάδα. Δημοσιεύματα θέλουν η επέκταση της συνεργασίας πέρα του 2025 να είναι δεδομένη.

Decision made!!

Eric Ten Hag stays at Manchester United ,here we go! pic.twitter.com/OVfJZVf3kx

— Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) June 11, 2024