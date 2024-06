Γιουβέντους: Στα 30 εκατομμύρια η πρώτη πρόταση για τον Γκρίνγουντ

Η Γιουβέντους επιθυμεί να ενισχυθεί στην επίθεση και η υπόθεση Γκρίνγουντ φαίνεται να έχει πάρει μία θετική τροπή, με τον Άγγλο παίκτη να έρχεται σε συμφωνία με την “Μεγάλη Κυρία”, ενώ πλέον αναμένεται να κατατεθεί πρόταση στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Γιουβέντους θα ξεκινήσει την προσφορά της με ένα ποσό στα 30 εκατομμύρια σε συνδυασμό με ορισμένα μπόνους, όμως οι “Κόκκινοι Διάβολοι” φαίνεται ότι επιθυμούν μία τιμή ύψους 50 εκατομμυρίων. Η ιταλική ομάδα θα επιχειρήσει να μειώσει τις απαιτήσεις των Άγγλων και προσδοκά πως τις επόμενες εβδομάδες θα επιτευχθεί συμφωνία.

Βέβαια, αξίζει να τονιστεί πως προϋπόθεση αυτής της μεταγραφικής κίνησης είναι η παράλληλη πώληση του Φεντερίκο Κιέζα – ο οποίος φαίνεται να πλησιάζει στην Ρόμα και δύσκολα θα παραμείνει στο Τορίνο- προκειμένου να συσσωρευτούν τα απαραίτητα χρήματα.

Ο Γκρίνγουντ την φετινή σεζόν με την φανέλα της Χετάφε πέτυχε 10 τέρματα και μοίρασε 6 ασίστ σε 36 συμμετοχές και οι εμφανίσεις του ήταν εκείνες που του έδωσαν την δυνατότητα να προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες ούτως ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία δύσκολα θα αγωνιζόταν ξανά.

🚨🚨BREAKING:

Mason Greenwood to Juventus the deal is in final stages!

€30m + addons & 25% of the next sale!

Also the buy-back clause is included.

Greenwood wants the move, personal terms not a problem. Deal can be completed this week. #MUFC #JUVE pic.twitter.com/DGm8HMPGhz

— Manchester United Forever (@Utd_Forever7) June 11, 2024