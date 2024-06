Δροσερά υφάσματα: Τι φοράμε με αυτή τη ζέστη

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, το καλοκαιρινό μας ντύσιμο έχει περιορισμούς. Με το που ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ξεχνάμε τα layers και όλους τους πολυσύνθετους συνδυασμούς ρούχων και τα πράγματα απλουστεύουν. Παρ’ όλα αυτά, all is not lost. Υπάρχουν κάποια δροσερά υφάσματα που προσφέρουν μια πιο άνετη εφαρμογή το καλοκαίρι. Έτσι, οι ενδυματολογικοί μας ορίζοντες ανοίγουν και πάλι.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα υφάσματα που μας προσφέρουν περισσότερη ελευθερία το καλοκαίρι; Διάβασε παρακάτω, για να τα ανακαλύψεις.

Βαμβάκι

Το βαμβάκι είναι από τα πιο δροσερά υφάσματα και ένα υλικό από το οποίο κατασκευάζονται τα περισσότερα ρούχα. Πρόκειται για ένα ύφασμα που «αναπνέει» και είναι αρκετά versatile ώστε να φοριέται όλες τις ώρες.

Λινό

Συνυφασμένο με το καλοκαίρι αποτελεί ένα από τα πιο άνετα στην εφαρμογή και από τα πιο δροσερά υφάσματα. Προσφέρει αβίαστα κομψές εμφανίσεις, τα λινά ρούχα ειδικά φέτος, έχουν την τιμητική τους. Ένα φόρεμα, μια φούστα ή ένα crop top αποτελούν από τα must have του καλοκαιριού.

Ζέρσεϊ

Ένα ύφασμα «πολυπράγμων». Χρησιμοποιείται μόνο του, σε blends ενώ θεωρείται sporty ή girly αλλά αν συνδυαστεί κατάλληλα μπορεί να φορεθεί και σε βραδινή έξοδο. Από τα πιο δροσερά και versatile υφάσματα.

Κρεπ

Το κρεπ ουσιαστικά είναι το «ξαδερφάκι» του cotton. Είναι λεπτό, ελαφρύ και πολύ δροσερό. Χρησιμοποιείται αρκετά σε φορέματα, τέλειο υλικό για summer dresses.