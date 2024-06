Χαλάζι αεροπλάνο: Τρόμος σε πτήση της Austrian Airlines

Ένα αεροπλάνο της εταιρείας Austrian Airlines προερχόμενο από την Πάλμα της Μαγιόρκας έπεσε σε χαλαζόπτωση χθες, Κυριακή, το απόγευμα, καθώς πλησίαζε στη Βιέννη. «Σύμφωνα με το πληρωμα, η καταιγίδα αυτή δεν φαινόταν στο μετεωρολογικό ραντάρ», εξήγησε η εταιρεία σε δήλωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο. Το αεροπλάνο εξέπεμψε σήμα κινδύνου, αλλά στη συνέχεια προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο αεροδρόμιο. Κανένας επιβάτης δεν τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτού του «επεισοδίου που δεν διήρκεσε παρά μερικά δευτερόλεπτα». Σε φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση εικονίζεται ένα αεροπλάνο με τους δύο μπροστινούς υαλοπίνακες του κόκπιτ να φέρουν σημάδια από χτυπήματα, η μύτη του αεροπλάνου να λείπει και μερικά πάνελ να έχουν αποσπαστεί.

«Νομίζω ότι βρισκόμασταν περίπου 20 λεπτά πριν από την προσγείωση όταν μπήκαμε σε ένα σύννεφο από χαλάζι και καταιγίδα και άρχισαν οι αναταράξεις» δήλωσε στο ABC News μέσω γραπτού μηνύματος η Έμλεϊ Όκλεϊ, επιβάτης της πτήσης. Η Όκλεϊ είπε ότι μέσα στην καμπίνα, μπορούσαν να ακούσουν το χαλάζι καθώς χτυπούσε το αεροσκάφος τους. «Μπορούσαμε σίγουρα να νιώσουμε το χαλάζι να πέφτει στο αεροπλάνο και ήταν αρκετά δυνατό» έγραψε η Όκλεϊ.

When you send off four besties and they end up being „attacked“ by hail, lose half of the cockpit nose and have their front windows shattered prior to arrival. #OS434 Palma to Vienna. Very pleased you all touched ground – alive. Thanks #austrian #aua #airlines pic.twitter.com/SHOUsUY5Wg

— Exithamster (@exithamster) June 9, 2024