Βανδάλισαν πορτρέτο του Βασιλιά Καρόλου: Ακτιβιστές είναι οι υπεύθυνοι για το συμβάν

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων έβαλαν στο στόχαστρο το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, κολλώντας πάνω στο πρόσωπό του τον χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων Γουάλας. Μια φούσκα ομιλίας, σε στιλ κόμικ, που έγραφε: «Όχι τυρί Γκρόμιτ [ατάκα από τη σειρά καρτούν Γουάλας και Γκρόμιτ]. Δες όλη αυτή τη σκληρότητα στις φάρμες της RSPCA», τοποθετήθηκε επίσης πάνω στον πίνακα στην γκαλερί Philip Mould στο κεντρικό Λονδίνο. Πρόκειται για το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου, από τον καλλιτέχνη Jonathan Yeo, μετά τη στέψη, το οποίο παρουσιάστηκε στο παλάτι του Μπάκιγχαμ τον περασμένο μήνα. Η οργάνωση Animal Rising δήλωσε ότι δύο από τους υποστηρικτές της ήταν υπεύθυνοι για το συμβάν, λέγοντας ότι το έργο τέχνης είχε στοχοποιηθεί λόγω της αγάπης του βασιλιά για τη βρετανική σειρά Γουάλας και Γκρόμιτ που δημιούργησε ο Nick Park και της ιδιότητάς του ως βασιλικού προστάτη της RSPCA. Η φάρμα RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) έχει βασιλικό προστάτη από το 1840, όταν η βασίλισσα Βικτώρια έγινε η πρώτη βασιλική προστάτιδά της.

«Η ενέργεια αυτή ανέδειξε τη σκληρότητα που επικρατεί στις φάρμες RSPCA Assured που η ομάδα είχε αποκαλύψει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο», ανέφερε η ομάδα. «Ο Κάρολος έχει καταστήσει σαφές ότι είναι ευαίσθητος απέναντι στον πόνο των ζώων στις φάρμες του Ηνωμένου Βασιλείου – τώρα είναι η τέλεια στιγμή να κάνει ένα βήμα μπροστά και να καλέσει την RSPCA να πει την αλήθεια για την κτηνοτροφία» λένε οι εμπλεκόμενοι στο συμβάν. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X δείχνει δύο διαδηλωτές να πλησιάζουν τον πίνακα, πριν κολλήσουν τις αφίσες χρησιμοποιώντας ρολά βαφής, και στη συνέχεια να απομακρύνονται.