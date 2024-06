Bulgari Ρώμη: Διαρρήκτες έκλεψαν κοσμήματα αξίας μισού δισ.

Συγκεκριμένα η συμμορία σε διάστημα μόλις 11 λεπτών άνοιξε τρύπα στο υπόγειο του κοσμηματοπωλείου, έκλεψε πολύτιμους λίθους αξίας 500.000 ευρώ και εξφαφανίστηκε μέσω υπονόμων κάτω από τη μύτη της αστυνομίας. Οι διαρρήκτες χτύπησαν τη νύχτα του Σαββάτου στο κατάστημα της Bulgari σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους της ιταλικής πρωτεύουσας στη Via Condotti. Φορώντας μάσκες πέρασαν μέσα από τα βρώμικα νερά του υπονόμου τα μεσάνυχτα προτού σκαρφαλώσουν μέσα από μια τρύπα που είχαν ανοίξει στο πάτωμα του πολυτελούς κοσμηματοπωλείου.

Οι τρεις έως πέντε διαρρήκτες φαίνεται ότι γνώριζαν πόσο διάστημα θα χρειάζονταν για το ριφιφί και μπλόκαραν μια πλευρική είσοδο, που θα πιθανώς θα χρησιμοποιούσε η αστυνομία για να μπει στο κοσμηματοπωλείο. Στη συνέχεια ξάφρισαν ρολόγια και κοσμήματα από τις προθήκες, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και η ιδιωτική εταιρεία, που είχε αναλάβει τη φύλαξη του καταστήματος της Bulgari ειδοποίησε την αστυνομία.

Μέσα σε επτά λεπτά έφθασαν στο σημείο αστυνομικοί, αλλά χρειάστηκαν άλλα τέσσερα για να σπάσουν την πόρτα που είχαν ανοίξει οι διαρρήκτες. «Την ώρα που ανοίγαμε την πόρτα τους ακούγαμε να φωνάζουν “πάμε, πάμε”», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα La Repubblica ένας επιθεωρητής της αστυνομίας. Οι διαρρήκτες πήδηξαν στην τρύπα που είχαν ανοίξει και χάθηκαν στο δίκτυο των υπονόμων της Ρώμης. Πίσω τους φέρονται να άφησαν έναν λοστό, αλλά πιθανότατα φορούσαν όλοι γάντια και δεν άφησαν δακτυλικά αποτυπώματα.

«Από το κέντρο της Ρώμης περνούν υπόνομοι που χρονολογούνται από τη ρωμαϊκή εποχή και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται», δήλωσε ο Μάρκο Πλασίντι, επικεφαλής της Sotterranei di Roma, μιας ομάδας που εξερευνά την υπόγεια αρχαιολογία της Ρώμης. «Είναι αρκετά μεγάλοι για να μπει κάποιος μέσα και, αν δεν βρέχει, το νερό δεν ξεπερνά τα δέκα εκατοστά. Δεν είναι πλήρως χαρτογραφημένοι, άρα είναι δύσκολο να γνωρίζουμε πού πήγαν οι διαρρήκτες», πρόσθεσε. Ο Τζιάνι Μπατιστόνι, επικεφαλής της τοπικής ένωσης λιανεμπόρων, είπε ότι οι υπόνομοι είναι σαν σήραγγες του μετρό και παραπονέθηκε ότι η αστυνομία δεν διεξάγει πια τους προβλεπόμενους μηνιαίους ελέγχους στο δίκτυο αποχέτευσης.

#Bulgari #Rome In a robbery at the #luxury #jeweller Bulgari in Rome overnight a gang of burglars made off with $540,000worth of goods. The perpetrators broke into a branch of the high-end jeweller through a hole in the floor via a neighbouring house:police investigations”#luxury https://t.co/My4M5bm3S2

— natalia szopinska (@3nat34) June 9, 2024