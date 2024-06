Βασιλιάς Κάρολος – Πρίγκιπας Χάρι: «Εκτιμά την οικογένεια πάνω από όλα»

Ο Βασιλιάς Κάρολος «δεν είναι ικανοποιημένος» με το να βλέπει τα παιδιά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, Άρτσι και Λίλιμπετ, μόνο μέσω βιντεοκλήσεων, αποκάλυψαν βασιλικές πηγές. Ο Βρετανός μονάρχης, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο από τον Φεβρουάριο, είπε στους φίλους του ότι είναι «πιο πρόθυμος από ποτέ» να χτίσει μια σχέση με τα εγγόνια του, τον 5χρονο Άρτσι και την 2χρονη Λίλιμπετ. Έχει συναντήσει τα παιδιά των Σάσεξ λίγες μόνο φορές από τότε που γεννήθηκαν και θέλει να «αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο», δεδομένης της μακροχρόνιας διαμάχης που έχει ο Χάρι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια σχετικά με την κακή μεταχείριση της συζύγου του. Πηγές είπαν στην βρετανική εφημερίδα ότι ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος βρέθηκε στους εορτασμούς της D-Day την περασμένη εβδομάδα, έστειλε στη Λίλιμπετ ένα «εγκάρδιο δώρο και κάρτα» για τον εορτασμό των γενεθλίων της την περασμένη εβδομάδα.

Όπως αναφέρθηκε «Ο βασιλιάς είναι απολύτως αφοσιωμένος στο να είναι παρών στις ζωές όλων των εγγονιών του. Εκτιμά την οικογένεια πάνω από όλα και όποια και αν είναι η πορεία της σχέσης του με τον γιο του, δεν θα αρκούσε ποτέ απλώς να δει τα εγγόνια του σε μια περίεργη βιντεοκλήση». «Γι’ αυτό δεν θα διακόψει ποτέ τους δεσμούς με τον Χάρι. Δεν θέλει μια σχέση μέσω FaceTime με τα παιδιά του γιου του. Θέλει να τα γνωρίσει και να ασχοληθεί με τη ζωή τους όσο είναι ακόμα αρκετά νέα για να μπορέσουν να μάθουν από τη σοφία του. Ο καρκίνος του το έχει κάνει ακόμα πιο οδυνηρό, καθώς ξέρει ότι δεν θα είναι για πάντα κοντά τους», είπε η Ingrid Seward, συγγραφέας του «My Mother and I – The Inside Story of the King and Our Late Queen». H ένταση στις σχέσεις μεταξύ των Σάσεξ και της υπόλοιπης βασιλικής οικογένειας παραμένει, ακόμη εν μέσω της διάγνωσης του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

«Αγαπώ την οικογένειά μου»

Ενώ ο Χάρι πέταξε 5.000 μίλια στο Ηνωμένο Βασίλειο για να επισκεφτεί τον πατέρα του μετά τα δυσάρεστα νέα, οι δύο τους συναντήθηκαν για μόλις είκοσι λεπτά. Αργότερα είπε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC: «Αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο και να πάω να τον δω και να περάσω κάθε χρόνο μαζί του, είμαι ευγνώμων για αυτό». Παρά την διαλυμένη σχέση του με τον Χάρι, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να είναι ένας «φανταστικός και ενθουσιώδης παππούς» του 10χρονου πρίγκιπα Τζορτζ, της 9χρονης πριγκίπισσας Σάρλοτ και του 5χρονου πρίγκιπα Λούις, λένε οι πηγές. Η 76χρονη βασίλισσα Καμίλα θεωρείται ότι είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφασή του να εντείνει τις προσπάθειες για να δει και τα άλλα εγγόνια του.