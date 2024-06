Τρομακτική προσγείωση Ινδία: Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

Την τρομακτική στιγμή που ένα αεροπλάνο προσγειωνόταν, ενώ ένα άλλο απογειωνόταν, από τον ένα και μοναδικό διάδρομο του αεροδρομίου του Μουμπάι στην Ινδία, κατέγραψαν βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media. Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο την ώρα που το αεροπλάνο της Air India έκανε προσγείωση, ενώ λίγα μέτρα μπροστά του αεροπλάνο της IndiGo έκανε απογείωση.

Very scary safety breach at Mumbai Airport yesterday. IndiGo flight lands a short distance behind an AirIndia flight on its take-off roll. Inquiry ordered. The ATC staff have been de-rostered. IndiGo says it was cleared to land. (Via @nikhil_lakhwani ) pic.twitter.com/MSmBvasRVp

Όπως αναφέρει η Daily Mail, από τον έναν και μοναδικό διάδρομο απογείωσης-προσγείωσης στο εν λόγω αεροδρόμιο εκτελούνται 46 αναχωρήσεις-αφίξεις ανά ώρα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας επιτρέπεται να δίνουν το πράσινο φως σε δύο απογειώσεις και δύο προσγειώσεις σε διάστημα τριών λεπτών αλλά ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί αν η ορατότητα είναι καλή. Πάντως η αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και έχει ήδη θέσει σε διαθεσιμότητα τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας που ήταν βάρδια τα επίμαχα δευτερόλεπτα. Έρευνα διεξάγουν και οι δύο αεροπορικές εταιρείες.

Planes of two flights ‘Indigo’ and ‘Air India’ escaped from colliding with each other on the runway of Mumbai Airport in India. After all, who is the one planning this big accident…?

Its investigation is necessary. pic.twitter.com/6Q1Ik2s0TJ

