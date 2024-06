Θάνατος Μόσλεϊ Σύμη: Τι έδειξε η νεκροψία του παρουσιαστή του BBC

Ολοκληρώθηκε και η νεκροψία στην σορό του άτυχου Βρετανού παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ που βρέθηκε νεκρός χθες (09/06) στη Σύμη, όπου αγνοούνταν επί 4 ημέρες. Η ιατροδικαστής δεν βρίσκει καμιά κάκωση ούτε σε όργανο ούτε αλλού, γενικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν είχε κανένα χτύπημα και αποκλείει οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Η αιτία θανάτου του Μάικλ Μόσλεϊ κρίνεται ως απροσδιόριστη λόγω προχωρημένης σήψης. Σε ότι αφορά στην ώρα θανάτου, η ιατροδικαστής την προσδιόρισε στις 4 το απόγευμα της Τετάρτης, της ημέρας που χάθηκε δηλαδή και λίγες ώρες αφότου αποχωρίστηκε την παρέα του στον Άγιο Νικόλαο.

Ουσιαστικά, κατά την εκτίμηση της ιατροδικαστού ο Μάικλ Μόσλεϊ πέθανε όταν κατάφερε να φθάσει στο σημείο εκείνο της Αγίας Μαρίνας που τελικά εντοπίστηκε χθες νεκρός. Από τον τρόπο που βρέθηκε η ιατροδικαστής θεωρεί ότι ο Μάικλ Μόσλεϊ ακούμπησε με το ένα του χέρι στο πεζούλι και μετά έπεσε και ξάπλωσε, λογικά αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε κάτω.

Final perpations to remove the body found close to where Dr Michael Mosley disappeared. There sound of the waves 80ft below and crickets in the rocky hills above. pic.twitter.com/OImnAjDUqp

— David Brown (@DavidhBrown) June 9, 2024