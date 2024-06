Τα καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο 2024: Όσκαρ παγκόσμιου εκλεκτού φαγητού

Αποκαλύφθηκε η λίστα με τα 50 καλύτερα εστιατόρια στον κόσμο για το 2024. Έξι εστιατόρια από την Ευρώπη μπήκαν στη λίστα – τρία από αυτά στην πρώτη πεντάδα. Τα βραβεία – που θεωρούνται τα Όσκαρ του παγκόσμιου εκλεκτού φαγητού – απονεμήθηκαν σε μια τελετή στο Wynn στο Λας Βέγκας το βράδυ της Τετάρτης, με τον Disfrutar της Βαρκελώνης να αποχωρεί με το κορυφαίο βραβείο. Κατατάχθηκε στο νούμερο δύο πέρυσι, και ανήκει και διευθύνεται από τους σεφ Oriol Castro, Eduard Xatruch και Mateu Casanas. Το γεγονός ότι αυτό το τρίο συναντήθηκε ενώ δούλευε στο θρυλικό El Bulli θα πρέπει να παρέχει μερικές ενδείξεις για το τι μπορούν να περιμένουν οι επισκέπτες – ευφάνταστα και παιχνιδιάρικα πιάτα που εκτελούνται με τεχνική μαεστρία, όπως το ντόνατ Panchino γεμάτο με χαβιάρι, το παγωμένο σάντουιτς γκασπάτσο και το squab με kombu σπαγγέτι, αμύγδαλο και σταφύλι.

Στο νούμερο δύο βρίσκεται ο Asador Etxebarri από το Atxondo, όχι μακριά από το ισπανικό λιμάνι του Μπιλμπάο. Υπό την ηγεσία του σεφ Victor Arguinzoniz, φημίζεται για το ότι προσφέρει ασυναγώνιστα μπάρμπεκιου που αφήνουν την ποιότητα των συστατικών να λάμπει, όπως μια κόκκινη γαρίδα Palamós που ψήνεται στη σχάρα και σερβίρεται μόνη της. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να υπολογίσεις το Παρίσι. Το Table της γαλλικής πρωτεύουσας του Bruno Verjus έπεσε στην τρίτη θέση, ενώ ένα άλλο εστιατόριο από την Ισπανία – το Diverxo της Μαδρίτης – κατέλαβε την τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση είναι το Lima’s Maido, ένα από τα τρία εστιατόρια της πόλης που μπήκαν στη λίστα, δίνοντας ακόμα μια ώθηση στη φήμη της περουβιανής πρωτεύουσας ως ο κορυφαίος προορισμός για φαγητό στη Νότια Αμερική. Το Μεξικό ήταν ο μεγάλος νικητής στη Βόρεια Αμερική, κερδίζοντας τρία εστιατόρια στη λίστα, με επικεφαλής το εστιατόριο Quintonil στην Πόλη του Μεξικού, το οποίο ήρθε στην έβδομη θέση.

Η υπόλοιπη λίστα

Η εξασφάλιση έξι εστιατορίων στη λίστα ήταν αρκετή για να καταστήσει την Ισπανία τον μεγαλύτερο νικητή της βραδιάς στο Λας Βέγκας. Όσον αφορά τις πόλεις, το Παρίσι και η Μπανγκόκ ισοβάθμησαν στην πρώτη θέση, με τέσσερα εστιατόρια στη λίστα. Το Gaggan Anand, στο νούμερο εννέα, ήταν η κορυφαία συμμετοχή της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης. Όσον αφορά τη διοργανώτρια χώρα της εκδήλωσης, οι ΗΠΑ είχαν δύο εστιατόρια στη φετινή λίστα των 50 καλύτερων. Το Atomix της Νέας Υόρκης ήρθε φέτος στην 6η θέση, ανεβαίνοντας δύο θέσεις από πέρυσι. Το SingleThread, στην πόλη Healdsburg στην κοιλάδα Sonoma της Καλιφόρνιας, κατέλαβε την 47η θέση. Τρία εστιατόρια από το Τόκιο βραβεύτηκαν, με το εστιατόριο Sézanne (που ψηφίστηκε ως το καλύτερο εστιατόριο της Ασίας το 2024) να κατατάσσεται στην υψηλότερη θέση στην ιαπωνική πρωτεύουσα, στη 15η θέση.

Το Diverxo, που διευθύνεται από τον σεφ Dabiz Muñoz, προσφέρει δημιουργικά και απρόβλεπτα πιάτα με ασιατικές επιρροές στην ισπανική πρωτεύουσα. Το Χονγκ Κονγκ είδε δύο εστιατόριά του να μπαίνουν στη λίστα, με τα δύο να κάνουν εντυπωσιακές κινήσεις. Το Wing ήταν η υψηλότερη νέα είσοδος της πόλης σε ολόκληρη τη λίστα, στην 20ή θέση, ενώ το The Chairman ήταν η υψηλότερη αναρρίχηση, μετακινούμενο από την περσινή 50ή θέση στο νούμερο 26. Ο κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις ψήφους της Ακαδημίας The World’s 50 Best Restaurants Academy, η οποία αποτελείται από 1.080 διεθνείς ειδικούς της βιομηχανίας εστιατορίων, συμπεριλαμβανομένων συγγραφέων φαγητού και σεφ, σε 27 περιοχές σε όλο τον κόσμο. Τα εστιατόρια μπορούν να κερδίσουν το κορυφαίο βραβείο μόνο μία φορά, και στη συνέχεια συμμετέχουν σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα «Best of the Best».

Μέλη αυτής της ελίτ ομάδας είναι το Geranium και το Noma στην Κοπεγχάγη, καθώς και το Eleven Madison Park της Νέας Υόρκης, το The Fat Duck κοντά στο Λονδίνο, η Osteria Francescana στη Μόντενα της Ιταλίας και το Mirazur στη Μεντόν της Γαλλίας. Ο περσινός νικητής, το Central από τη Λίμα του Περού, τους κάνει παρέα τώρα σε αυτόν τον κατάλογο.

Τα 50 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου για το 2024

Disfrutar (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Asador Etxebarri (Atxondo, Ισπανία)

Table by Bruno Verjus (Παρίσι, Γαλλία)

Diverxo (Μαδρίτη, Ισπανία)

Maido (Λίμα, Περού)

Atomix (Νέα Υόρκη) – Το καλύτερο εστιατόριο στη Βόρεια Αμερική

Quintonil (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό)

Αλχημιστής (Κοπεγχάγη, Δανία)

Gaggan Anand (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

Don Julio (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)

Septime (Παρίσι, Γαλλία)

Lido 84 (Gardone Riviera, Ιταλία)

Trèsind Studio (Ντουμπάι, ΗΑΕ)

Quique Dacosta (Denia, Ισπανία)

Sézanne (Τόκιο, Ιαπωνία)

Kjolle (Λίμα, Περού)

Kol (Λονδίνο, Αγγλία)

Plénitude (Παρίσι, Γαλλία)

Reale (Καστέλ ντι Σάνγκρο, Ισπανία)

Wing (Χονγκ Κονγκ) – Ανώτατο βραβείο νέας εισόδου

Florilège (Τόκιο, Ιαπωνία)

Steirereck (Βιέννη, Αυστρία)

Suhring (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

Odette (Σιγκαπούρη)

El Chato (Μπογοτά, Κολομβία)

The Chairman (Χονγκ Κονγκ) – Ανώτατο βραβείο ορειβάτη

A Casa do Porco (Σάο Πάολο, Βραζιλία)

Elkano (Getaria, Ισπανία)

Boragó (Σαντιάγο, Χιλή)

Εστιατόριο Tim Raue (Βερολίνο, Γερμανία)

Belcanto (Λισσαβόνα, Πορτογαλία)

Den (Τόκιο, Ιαπωνία)

Pujol (Σίτι του Μεξικού, Μεξικό)

Ροζέτα (Σίτι του Μεξικού, Μεξικό)

Frantzén (Στοκχόλμη, Σουηδία)

The Jane (Αμβέρσα, Βέλγιο)

Oteque (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

Sorn (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

Piazza Duomo (Άλμπα, Ιταλία)

Le Du (Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη)

Mayta (Λίμα, Περού)

Ikoyi (Λονδίνο, Αγγλία)

Nobelhart & Schmutzig (Βερολίνο, Γερμανία)

Μίνγκς (Σεούλ, Νότια Κορέα)

Arpege (Παρίσι, Γαλλία)

​​SingleThread (Healdsburg, Καλιφόρνια)

Schloss Schauenstein (Fürstenau, Ελβετία)

Hiša Franko (Kobarid, Σλοβενία)

La Colombe (Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική)

Ουλιάσι (Σενιγκάλια, Ιταλία)