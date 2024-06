Μίντλετον υγεία: Το συγκινητικό γράμμα που έστειλε στην Ιρλανδική Φρουρά

Με μια δημόσια «συγγνώμη» εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον καθώς με ένα γράμμα της απολογήθηκε από την Ιρλανδική φρουρά για την απουσία της από την σημερινή γενική πρόβα του Trooping The Colour που θα γίνει την επόμενη της επόμενη εβδομάδα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγραψε ένα γράμμα ζητώντας συγγνώμη για την απουσία της από την επιθεώρηση της φρουράς, ενώ συνεχίζει τις θεραπείες της στην μάχη κατά του καρκίνου. «Ελπίζω να είμαι σε θέση να σας εκπροσωπήσω όλους πολύ σύντομα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην απολογητική επιστολή της ενώ τους εύχεται καλή επιτυχία.

Η επιστολή αναφέρει αναλυτικά: «Ήθελα να γράψω και να σας ενημερώσω πόσο περήφανη είμαι για ολόκληρο το Σύνταγμα ενόψει του Colonel’s Review και του Trooping the Colour. Εκτιμώ όλους όσους στρατιώτες φέτος εξασκήθηκαν για μήνες και αφιέρωσαν πολλές ώρες για να διασφαλίσουν ότι οι στολές και οι ασκήσεις τους είναι άψογες. Το να είμαι Συνταγματάρχης σας παραμένει μεγάλη τιμή και λυπάμαι πολύ που δεν μπορώ να κάνω τον χαιρετισμό στο φετινό Colonel’s Review. Σας παρακαλώ να μεταφέρετε τη συγγνώμη μου σε όλο το Σύνταγμα, ωστόσο, ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας εκπροσωπήσω όλους άλλη φορά πολύ σύντομα».

Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι η Κέιτ δεν θα είναι με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στους επίσημους εορτασμούς για τα γενέθλια του βασιλιά Καρόλου το Σάββατο 15 Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένης της παραδοσιακής εμφάνισης της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ. Έτσι, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα χάσει αυτό που θα ήταν η πρώτη της επιθεώρηση ως Συνταγματάρχης της Ιρλανδικής Φρουράς, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια πρόβα τζενεράλε για το Trooping the Colour όπου θα εμφανιζόταν ως νέα Συνταγματάρχης των Ιρλανδών Φρουρών, που παρουσιάζουν φέτος τα χρώματά τους στον βασιλιά Κάρολο.

Πηγές από το παλάτι έχουν τονίσει εδώ και καιρό ότι η παρουσία της Κέιτ σε διάφορες καθιερωμένες εκδηλώσεις, δημιουργούν περιττή πίεση σε μια στιγμή που έχει ζητήσει χώρο και ιδιωτικότητα. Το The Colonel’s Review είναι πανομοιότυπο με το The King’s Birthday Parade, με την εξαίρεση ότι περισσότεροι έφιπποι αξιωματικοί επιβαίνουν στο τελευταίο. Θα συμμετάσχουν πάνω από 1.400 στρατιώτες του Household Division και του The King’s Troop Royal Horse Artillery, συμπεριλαμβανομένων 400 μουσικών από τα Massed Bands, όλοι τους θα παρελάσουν στους Horse Guards. Το The Colonel’s Review περιλαμβάνει επίσης 250 στρατιώτες από τους Foot Guards που θα ακολουθήσουν τη διαδρομή της πομπής κατά μήκος του δρόμου.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.

We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.

