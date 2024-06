Σύμη βίντεο – Μόσλεϊ: Νέα πλάνα από τη διαδρομή του παρουσιαστή

Για νέα πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο αγνοούμενος γιατρός και παρουσιαστής, Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος εξαφανίστηκε στη Σύμη, κάνει λόγο το BBC. Τα πλάνα φαίνεται να δείχνουν την τελευταία γνωστή θέαση του 67χρονου να περπατά με μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα του χωριού Πέδι την περασμένη Τετάρτη, με κατεύθυνση προς βραχώδεις λόφους. Ο Δρ Μόσλεϊ, γνωστός για τα τηλεοπτικά του προγράμματα και το podcast Just One Thing του BBC Radio 4, εξαφανίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από μια παραλία με τα πόδια. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνεχίζεται.

Η νέα εικόνα φαίνεται να δείχνει τον άνδρα σε καλή φόρμα και να περπατάει σταθερά, δήλωσε στο BBC News ένας ανώνυμος αστυνομικός. Αυτή πιστεύεται ότι είναι μία από τις δύο τελευταίες εμφανίσεις του άνδρα με την ομπρέλα από κάμερα ασφαλείας πριν φύγει από το χωριό. Στις 06:00 τοπική ώρα οι πυροσβέστες άρχισαν να ψάχνουν σε ακτίνα 6,5 χιλιομέτρων σε μια ορεινή περιοχή που περιβάλλεται από θάλασσα, δήλωσε ο Μανώλης Τσιμπούκας που οργανώνει τις έρευνες για αγνοούμενους στα Δωδεκάνησα. Ερωτηθείς αν υπήρξε κάποιο σημάδι του Δρ Μόσλεϊ, είπε ότι δεν υπήρξε «τίποτα».

Μια πηγή που συμμετέχει άμεσα στις έρευνες δήλωσε στο BBC News ότι η έρευνα επικεντρώνεται στην ορεινή περιοχή μεταξύ των περιοχών του νησιού Πέδι και της Σύμης. Η πηγή την περιέγραψε ως «όχι εύκολο έδαφος». Μια θεωρία που προέκυψε ήταν ότι ο Δρ Μόσλεϊ προσπαθούσε να ακολουθήσει μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή από ό,τι είχε θεωρηθεί προηγουμένως, περνώντας πάνω από χιλιόμετρα εκτεθειμένης βουνοπλαγιάς. Το κατάλυμα του Δρ Μόσλεϊ βρισκόταν στην κεντρική πόλη. Εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος φαίνεται να καταγράφουν τον παρουσιαστή στον κεντρικό δρόμο του Πέδι να κρατάει μια ομπρέλα περίπου 20 λεπτά μετά την αναχώρησή του από την παραλία.

Το BBC έχει δει ένα δεύτερο κομμάτι βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης από ένα κοντινό κτίριο που δείχνει έναν άνδρα που φορά τα ίδια ρούχα και κρατά την ίδια ομπρέλα, το οποίο χρονολογείται στις 13:50. Οι αξιωματούχοι πλέον αποκλείουν το ενδεχόμενο ο πατέρας τεσσάρων παιδιών να έπαθε κακό ενώ περπατούσε μεταξύ της παραλίας και του Πεδίου. Ξεχωριστή κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, από ένα σπίτι στην άκρη της μαρίνας του Πέδι στο τέλος του χωριού, δείχνει τον Μάικλ Μόσλεϊ να μπαίνει αργότερα σε ένα ορεινό μονοπάτι περίπου στις 14:00 τοπική ώρα. Ένα μέλος της ομάδας διάσωσης περιέγραψε την αναζήτηση ως «αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο» και δήλωσε ότι θα μπορούσε να βρίσκεται «οπουδήποτε». «Το μονοπάτι δεν είναι εύκολο να ακολουθηθεί, αν έκανε λάθος στροφή, θα είχε χαθεί», δήλωσε.

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

