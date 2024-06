Coldplay ΟΑΚΑ 2024: Απόψε η πρώτη sold out συναυλία

Απόψε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ με την ανυπομονησία των φαν να χτυπάει κόκκινο. Το θρυλικό συγκρότημα έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα για δύο μοναδικές συναυλίες, το Σάββατο και την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ΟΑΚΑ αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τις πόρτες να ανοίγουν για να υποδεχθούν τους φαν στις 17:00 ακριβώς. Το μουσικό υπερθέαμα «Music of the Spheres» αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:15, οπότε αναμένονται να ανέβουν στην σκηνή οι Coldplay για να ερμηνεύσουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Στην αποψινή συναυλία αναμένονται 60.000 θεατές, έτσι πολλοί φαν των Coldplay επέλεξαν να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους σε σημεία κοντά στο ΟΑΚΑ ήδη από χθες το βράδυ. Οι διοργανωτές συνιστούν η πρόσβαση να γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με ποδήλατα, ακόμη και με πατίνια. Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, στη γραμμή 1 του Μετρό θα υπάρξουν ενισχυτικοί συρμοί για τη μεταφορά των θεατών. Με τον φόβο να εγκλωβιστούν στη κίνηση γύρω από τους δρόμους του Σταδίου, δεδομένου ότι αναμένονται 60.000 θεατές στη συναυλία του Σαββάτου, αρκετοί φαν των Coldplay επέλεξαν να αφήσουν από σήμερα τα αυτοκίνητα τους σε σημεία κοντά στο ΟΑΚΑ.

Η κινητική πίστα και τα χοροπηδητά των φαν στην αρένα θα ηλεκτροδοτούν την συναυλία των Coldplay, τα led βραχιόλια που θα μοιραστούν στους θεατές θα αναβοσβήνουν στο ρυθμό των τραγουδιών, μπάλες θα ίπτανται, κομφετί, πυροτεχνήματα, κούκλες και εξωγήινοι αναμένεται να δημιουργήσουν φαντασμαγορική ατμόσφαιρα ξεσηκώνοντας τους χιλιάδες θεατές που αναμένεται να γεμίσουν ασφυκτικά το Ολυμπιακό Στάδιο.

Τι επιτρέπεται και τι όχι στους θεατές της συναυλίας των Coldplay

Σε κανένα σημείο του σταδίου δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Δεν φέρνουμε μαζί μας μεταλλικά ή γυάλινα παγούρια και μπουκάλια, αντ’ αυτού προτιμάμε τα θερμός που θα διατηρήσουν το νερό μας δροσερό για περισσότερο και μπορούμε να τα γεμίζουμε από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.

Δεν φέρνουμε μαζί μας μεγάλες τσάντες ή backpacks.

Επιτρέπονται τα χιαστί τσαντάκια, «μπανάνες» και τσάντες μεγέθους σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 21cm).

Αποθηκεύουμε το εισιτήριο στο κινητό μας και αποφεύγουμε την εκτύπωση.

Για την μετακίνησή μας από και προς το Ολυμπιακό Στάδιο, επιλέγουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ποδήλατο ή τα ηλεκτρικά πατίνια και αποφεύγουμε το αυτοκίνητο.

Δεν ξεχνάμε ότι τα LED wristbands (βραχιολάκια), που θα κάνουν την συναυλία ακόμα πιο μοναδική, επιστρέφονται μετά το τέλος της συναυλίας.

Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με τη χρήση POS, επομένως δεν ξεχνάμε την κάρτα μας.