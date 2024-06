Roland Garros 2024 τελικός: Η απίστευτη Σβιόντεκ σήκωσε το τέταρτο τρόπαιο στο Παρίσι!

Η κυριαρχία της Σβιόντεκ στο Παρίσι επεκτείνεται για έναν ακόμα χρόνο, με την κορυφαία τενίστρια του πλανήτη να συντρίβει την Παολίνι με 6-2, 6-1 και να λήγει τον τελικό σε 68 μόνο λεπτά! Η Σβιόντεκ όχι απλά υπερασπίστηκε τον τίτλο της, αλλά κατέκτησε το Roland Garros για 3η διαδοχική χρονιά και για 4η φορά στα 5 τελευταία χρόνια, φτάνοντας τις 21 διαδοχικές νίκες στο Παρίσι και τις 32 στις 33 τελευταίες αναμετρήσεις – με μοναδική ήττα αυτή από τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του 2021.

Πολύ κοντά στο να την κερδίσει έφτασε φέτος η Ναόμι Οσάκα, που είχε match point για να εκθρονίσει από τον 2ο γύρο την Πολωνή, αλλά η τελευταία βρήκε τρόπο να αποδράσει με τη νίκη έπειτα από συγκλονιστικό ματς.

