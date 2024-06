Μαρίνα Σάττι Eurovision: «Δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν»

Ένας μήνας πέρασε από τη Eurovision 2024 και η Μαρίνα Σάττι αποφάσισε να δώσει μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη και να απαντήσει σε πολλά από όσα ακούστηκαν για την ίδια, το διάστημα που βρισκόταν στη Σουηδία. Η 37χρονη που τερμάτισε 11η για την Ελλάδα με το «Ζάρι» άφησε και το σχόλιό της για όσους την αποκάλεσαν αγενή, μετά το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει με την ίδια να χασμουριέται στη συνέντευξη Τύπου της Ισραηλινής διαγωνιζόμενης. «Όχι μόνο δεν μετανιώνω που πήγα στην Eurovision αλλά για μένα αυτή η περίοδος υπήρξε η καλύτερη της ζωής μου» είπε αρχικά στο περιοδικό LIFO η Μαρίνα Σάττι. Αναφερόμενη στο νέο της άλμπουμ που ειπώθηκε ότι απαντά σε όσους την επέκριναν απάντησε ότι «Δεν έχω τίποτα προσωπικό με κανέναν, ειλικρινά, ακόμα και το MIXTAPE δεν ήταν προσωπική απάντηση σε κανέναν, ήταν ένα big picture commentary και για μένα όσο συνέβαιναν όλα αυτά. Γιατί αυτά τα τραγούδια τα ξεκίνησα από τον Νοέμβριο, είχα γράψει πολλές ιδέες που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την Eurovision, και η ηχογράφηση των κομματιών ήταν το playground μου εκείνη την περίοδο.

Ό,τι ήταν το σημειώναμε σαν να ζωγραφίζαμε, σαν ένα παιδάκι που ζωγραφίζει και δεν το νοιάζει αν ο ουρανός πρέπει να ’ναι γαλάζιος. Με χαροποιούσε αυτό το πράγμα, αυτό που ένιωθα ήταν let us be, whatever it is, γιατί πρέπει το τάδε να σημαίνει κάτι άλλο; Μου είπαν ότι είμαι αγενής, ότι είμαι απροσάρμοστη. Ο καθένας, για να παρουσιάσει το αφήγημά του, μπορεί να στάθηκε και να απομόνωσε ό,τι ήθελε. Μία στιγμή δεν είναι ολόκληρη η εικόνα». Στην πορεία, η Μαρίνα Σάττι μίλησε για τη σχέση της με τα λεφτά και εξήγησε τον λόγο που δεν κάνει οικονομία, παρά την παρότρυνση των γύρω της. Όπως σχολίασε «Πιστεύω ότι θα ήταν ωραίο και η τέχνη και τα μέσα να μπορούν να καθρεφτίζουν λίγο περισσότερο την πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει στα Σπάτα, όπου είναι τα περισσότερα στούντιο, δεν έχει σχέση με τη ζωή που ζει ο κόσμος, κι εγώ προσπαθώ αυτήν τη σχέση να τη διατηρήσω.

«Δεν έχω αλλάξει σπίτι»

Δεν έχω αλλάξει σπίτι, στη Νέα Σμύρνη μένω, σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, ούτε με νοιάζει να έχω βίλα με πισίνα, ούτε τίποτα. Ό,τι λεφτά έχω βγάλει τα έχω βάλει στο πρότζεκτ μου, στα βιντεοκλίπ μου. Έφτιαξα μόνη το βινύλιο με κάποιον τρόπο γιατί ήθελα να ’ναι έργο τέχνης και να μείνει, να είναι ένα κόσμημα για όποιον θα το πάρει να το ’χει στο σπίτι του. Όλοι μου λένε «είσαι χαζή, κράτα λεφτά, μην κάνεις τέτοια έξοδα». Μα άμα δεν τα έκανα, δεν θα ’κανα αυτό που κάνω. Αυτό είναι το όνειρό μου, όχι να ζω σε ένα σπίτι με πισίνα. Θέλω να κυκλοφορώ στο κέντρο της Αθήνας μόνη μου, αυτή είμαι, δεν έχω κανένα κίνητρο να ζήσω άλλη ζωή, μετά από πάρα πολλές μάχες – που τις ξέρεις, με έχεις δει σε όλα τα χρόνια –, νιώθω την αλλαγή. Δεν έχω τέτοιες προσδοκίες, νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου, έχω μεγαλώσει πια, νιώθω μεγάλη αυτοπεποίθηση».