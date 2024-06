Πουλί προσγειώθηκε στο κεφάλι δημοσιογράφου λίγο πριν βγει live: Η αντίδρασή της σε βίντεο

Έτοιμη για το ρεπορτάζ της από τον Λευκό Οίκο ήταν η δημοσιογράφος του NewsNation, Κέλι Μέγιερ, όταν ξαφνικά, ένα πουλί προσγειώθηκε επάνω στο κεφάλι της. Η δημοσιογράφος ετοιμαζόταν για την ζωντανή μετάδοση από το γκαζόν του Λευκού Οίκου, όταν ένα τολμηρό περιστέρι πέταξε πίσω της και ακριβώς πάνω από το κεφάλι της. Η δημοσιογράφος, σοκαρισμένη, έσκυψε και φώναξε: «Θεέ μου, προσγειώθηκε πάνω μου» και το περιστέρι πέταξε μακριά ενώ η δημοσιογράφος προσπαθούσε να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Άρχισε να φτιάχνει τα μαλλιά της ενώ προσπαθούσε να μαζέψει τα λόγια της για το τι είχε μόλις συμβεί και παραλίγο να βρίσει on camera. «Ναι, είμαι εντάξει» είπε στους παραγωγούς καθώς προσπαθούσε να αστειευτεί με την δοκιμασία που πέρασε και να ανακτήσει την ψυχραιμία της.

Η δημοσιογράφος πάντως, μοιράστηκε στο Twitter το επίμαχο κλιπ ώστε να γελάσουν κι άλλοι. «Παιδιά, ξέρω ότι υπήρχαν πολλές ειδήσεις σήμερα, αλλά ένα πουλί προσγειώθηκε στο κεφάλι μου στον Λευκό Οίκο λίγο πριν βγω ζωντανά στο NewsNation» έγραψε προσθέτοντας: «Ήθελε πραγματικά να εμφανιστεί δημόσια. Η αίθουσα τροφοδοσίας μας το έπιασε και το έσωσε για την δική σας απόλαυση φυσικά».

Πολλοί ήταν πάντως αυτοί που αναγνώρισαν ότι το πουλί ήταν ένα περιστέρι και ανέφεραν την παροιμία που λέει ότι όταν ένα περιστέρι προσγειώνεται πάνω σε ένα άτομο, είναι καλή τύχη προτείνοντάς της μάλιστα να πάει να αγοράσει ένα λαχείο.

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.

He really just wanted to tune in.

Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.🐦‍⬛🤣 pic.twitter.com/EkJV0TzS7k

— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) June 5, 2024