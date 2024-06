Μόσλεϊ Σύμη – παρουσιαστής: Με ενισχύσεις από Ρόδο οι έρευνες

Ώρες αγωνίας βιώνει η σύζυγος του Μάικλ Μόσλεϊ, ο οποίος παραμένει άφαντος στη Σύμη. Η Κλερ Μπέιλι και ο Μάικλ Μόσλεϊ έφτασαν στη Σύμη, την Τρίτη, προκειμένου να απολαύσουν τις διακοπές τους μαζί με φιλικό τους ζευγάρι το οποίο διατηρεί σπίτι στον Γιαλό. Το πρωί της Τετάρτης, τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Τα δύο ζευγάρια επιβιβάστηκαν σε taxi boat και μετέβησαν στην παραλία Άγιος Νικόλαος προκειμένου να απολαύσουν το μπάνιο τους. Στις 13:30 το μεσημέρι ο Μόσλεϊ κουράστηκε και αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε με τα πόδια προκειμένου να μεταβεί στο Πέδι και από εκεί με λεωφορείο θα έφτανε στο σπίτι. Δυόμιση ώρες μετά, η Μπέιλι με τους φίλους τους επιβιβάστηκαν σε θαλάσσιο ταξί και επέστρεψαν στην οικία στον Γιαλό. Εκεί, διαπίστωσαν ότι ο Μόσλεϊ δεν είχε επιστρέψει και το κινητό του βρισκόταν εκεί, καθώς δεν το είχε πάρει μαζί του. Η Μπέιλι με το ζευγάρι άρχισαν να τον αναζητούν μόνοι τους και λίγο μετά έσπευσαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Σύμης, ενημερώνοντας τις αρχές. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση, ωστόσο, τα ίχνη του παρουσιαστή και γιατρού δεν έχουν εντοπιστεί.

Η γνωριμία του Μάικλ Μόσλεϊ και της Κλερ Μπέιλι

Ο Μάικλ Μόσλεϊ και η Κλερ Μπέιλι γνωρίστηκαν πριν από 44 χρόνια, στην ιατρική σχολή. Ο Μόσλεϊ γεννήθηκε στην Ινδία αλλά ήταν μαθητής σε οικοτροφείο στην Αγγλία. Σπούδασε Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και ξεκίνησε μια πολύ διαφορετική πορεία ως τραπεζίτης στο Λονδίνο. Μετά από δύο χρόνια αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του και σπούδασε Ιατρική στο UCL το 1980. Εκεί, γνώρισε τον έρωτα στο πρόσωπο της Κλερ Μπέιλι. «100 από εμάς στη χρονιά και ο πρύτανης είπε ότι τέσσερις από εσάς θα παντρευτούν, και τότε γνώρισα την Κλερ», είχε δηλώσει ο Μόσλεϊ στο περιοδικό Sussex Living τον Ιανουάριο.

«Λέμε ότι είναι λαμπραντόρ επειδή τρώει τα πάντα», είχε πει η Κλερ για τον Μόσλεϊ

Το ζευγάρι ζει στο Μπάκιγχαμσαιρ σε ένα ακίνητο που χτίστηκε από την οικογένεια Κάντμπουρι το 1905. Έχουν τέσσερα ενήλικα παιδιά, τρεις γιους 33, 31 και 29 ετών και μία κόρη 24. Σύμφωνα με την Mirror, το ζευγάρι φέρεται να έχει παρατσούκλια: Εκείνος λέγεται «λαμπραντόρ» και εκείνη «γκρεϊχάουντ». Η Κλερ έχει επηρεάσει τον σύζυγό της σχετικά με τις διατροφικές του συνήθειες. Πριν γνωριστούν, ο Μάικλ δεν έτρωγε χόρτα και όπως αποκάλυψε η σύζυγός του τού έκρυβε τις σοκολάτες. «Λέμε ότι είναι λαμπραντόρ επειδή τρώει τα πάντα», είχε πει στους Times τον Απρίλιο, εξηγώντας και το παρατσούκλι. «Υπήρχαν φορές που άνοιγε ένα πακέτο μπισκότα και τα έτρωγε όλα», πρόσθεσε. Όπως σημειώνει το βρετανικό μέσο, αφότου έφυγαν τα παιδιά από το σπίτι, οι δυο τους απολάμβαναν να τρώνε, συζητώντας τις τελευταίες έρευνες στον τομέα της διατροφής. Τα σαββατοκύριακο απολαμβάνουν ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, ενώ το αγαπημένο τους γεύμα έχει ψάρι και χόρτα.

Το πρωινό τους ξεκινά με επτά λεπτά άσκησης, που περιλαμβάνει συνήθως σανίδα και push ups, ενώ το πρώτο γεύμα της ημέρας αποτελείται από αυγά. Ο Μόσλεϊ, πάντως, φέρεται να λατρεύει τη μαρμελάδα σε τοστ. Ακολουθώντας το μάντρα του, ο τηλεοπτικός γιατρός, ο οποίος εμφανίζεται τακτικά στην εκπομπή This Morning του ITV και είναι παρουσιαστής του podcast Just One Thing στο BBC, νηστεύει μία φορά την εβδομάδα και αποφεύγει να τρώει τρεις ώρες πριν από τον ύπνο. Το ζευγάρι συνεργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια, τόσο στο πρόγραμμα Fast 800 όσο και σε άλλα πρότζεκτ. Μιλώντας για το πώς είναι να δουλεύουν μαζί, ο Μόσλεϊ είχε εξηγήσει ότι εργάζονται από διαφορετικά σημεία του σπιτιού και «συναντιούνται για καφέ». «Ειλικρινά, είναι πραγματική ευχαρίστηση», πρόσθεσε η Κλερ. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το ζευγάρι εθεάθη στο Hay Festival, το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23 Μαΐου και 2 Ιουνίου. Το ζευγάρι έδειχνε ενθουσιασμένο, καθώς μαζί με συγγραφείς και ειδικούς στον τομέα τους έκαναν ομιλίες. «Ένα τόσο λαμπρό φεστιβάλ. Η δεύτερη χρονιά μας και ελπίζω να το κάνουμε συνήθεια! Τόσες πολλές συναρπαστικές ομιλίες», έγραψε σε βίντεο η Κλερ.