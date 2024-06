Νίκολας Μπολ πέθανε: Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών

Σήμερα Πέμπτη 6 Ιουνίου ο ατζέντης του ηθοποιού Νίκολας Μπολ, ανακοίνωσε ότι πέθανε o Βρετανός αστέρας σε ηλικία 78 ετών. Ο ηθοποιός έπαιξε τον άρχοντα της συμμορίας Terry Bates στη σειρά του BBC «EastEnders». Σε δήλωσή του, ο ατζέντης του Ball είπε ότι «έφυγε από τη ζωή σε σύντομο χρονικό διάστημα» και ότι «η επιτυχημένη καριέρα του στην υποκριτική στη σκηνή και στην οθόνη διήρκεσε ένα εντυπωσιακό διάστημα έξι δεκαετιών». Ήταν ο πρωταγωνιστής στην σειρά «Hazell» υποδυόμενος τον James ‘Jim’ Hazell, έναν πρώην αστυνομικό. Ο Μπαλ εμφανίστηκε επίσης σε επεισόδια εγκληματικών σειρών, όπως το Jonathan Creek, Hustle, Heartbeat και Bergerac μαζί με τις κωμωδίες Red Dwarf and The Young Ones και το δράμα The Crezz.

Είχε επίσης ρόλους σε ταινίες μικρής και μεγάλης οθόνης, όπως το πολεμικό δράμα Overlord, το θρίλερ Rogue Male, το αστυνομικό δράμα The Krays: Dead Man Walking και η Jilly Cooper προσαρμογή The Man Who Made Husbands Jealous. Ο Μπαλ πρόσφατα γύρισε το δράμα του 2024 με αγροτικό σετ The Kingdom By The Sea, δίπλα στην ηθοποιό της Coronation Street, Rula Lenska. Του έμεινε η χήρα του Ayda. Η Μπαλ ήταν προηγουμένως παντρεμένη με τη δεύτερη σύζυγο του κωμικού Sir Billy Connolly, η κωμική ηθοποιός που έγινε θεραπεύτρια Πάμελα Στίβενσον μετά τη συνάντησή τους στα γυρίσματα του Not The Nine O’Clock News.