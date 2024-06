Καμπάνια Τραμπ: Συγκέντρωσε $52 εκατ. το πρώτο 24ωρο μετά την καταδίκη του

«Θέλουν να με βάλουν φυλακή για 187 χρόνια», «έχω ανάγκη να ξέρω ότι είστε στο πλευρό μου!» μετά την καταδίκη του, ο Ντόναλντ Τραμπ γεμίζει τα ταμεία του για τη μονομαχία του με τον Τζο Μπάιντεν κατακλύζοντας τους οπαδούς του με εκκλήσεις για δωρεές σε εμπρηστικούς τόνους. Την Πέμπτη, λίγο αφού οι ένορκοι κήρυξαν τον ρεπουμπλικάνο ένοχο για μια υπόθεση κρυφών πληρωμών σε μια σταρ πορνογραφικών ταινιών, οι ψηφοφόροι του Ντόναλντ Τραμπ άρχισαν να λαμβάνουν τα πρώτα μηνύματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους. «Είμαι πολιτικός κρατούμενος!», «Πρέπει ο Τζο Μπάιντεν να μετανιώσει που μας επιτέθηκε!», έγραψε σε ένα μήνυμα, που συνοδευόταν από μια φωτογραφία του με υψωμένη γροθιά, για να καλέσει στη συνέχεια τους «πατριώτες» να κάνουν δωρεά 20, 47, 100 ή 3.300 δολαρίων στην προεκλογική εκστρατεία του για το Λευκό Οίκο.

Μερικές ώρες αργότερα, τα πρώτα SMS. «Θέλουν να με στείλουν στη φυλακή, θέλουν το ΘΑΝΑΤΟ μου», διαβεβαιώνει αναφερόμενος στους δημοκρατικούς και κατηγορώντας τους, χωρίς αποδείξεις, ότι ενορχήστρωσαν τις δίκες του. «ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΩ ΠΟΤΕ!», υπόσχεται στους ψηφοφόρους του.

“I will not be intimidated. And the Justice Department will not be intimidated…We will not back down from defending democracy.”

– Attorney General Merrick Garland slams Republicans spreading conspiracy theories to defend convicted felon Donald Trump pic.twitter.com/Ut2PThaPxZ

— Keith Boykin (@keithboykin) June 4, 2024